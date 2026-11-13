Purjelaudur Henri Kiiver sai noorte olümpiamängudel kaheksanda koha

8.–12. novembrini Saly rannas peetud Techno293 klassi regatil püsis Kiiver kõigis 14 sõidus esikümnes. Sama suutis vaid kreeklane Evangelos Kyriazakos, kes tuli noorte olümpiavõitjaks. Kiiveri parim tulemus oli neljandas sõidus saadud teine koht. Regati lõpetas ta kahe järjestikuse viienda kohaga, vahendab eok.ee.

Algselt oli kavas 15 sõitu, kuid viimane neist jäi ära. Iga sõidu eest said purjelaudurid punkte vastavalt finišikohale: võitja ühe, teiseks tulnu kaks ja nii edasi. Lõpparvestusest jäeti välja iga võistleja kolm halvimat tulemust ning paremusjärjestuse määras väikseim punktisumma.

Olümpiakulla võitis Kyriazakos 12 punktiga. Hõbeda sai Ng Hoi Tik Hongkongist 28 ja pronksi Rayen Briki Tuneesiast 48 punktiga. Kiiver kogus 67 punkti, seitsmendaks tulnud ungarlane Florian Katai vaid punkti vähem.

Kiiver õpib Gustav Adolfi gümnaasiumis ja treenib Noblessneri Jahtklubi Purjetamiskoolis. Tema treenerid on Jaak Lukk ja Aivar Kajakas.