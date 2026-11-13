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Oliver Kullamäe koduülikool sai napi kaotuse

Korvpall
Oliver Kullamäe
Oliver Kullamäe Autor/allikas: San Jose State University Men's Basketball/Facebook
Korvpall

Eesti korvpalluri Oliver Kullamäe koduülikool San Jose State pidi ookeanitaguses üliõpilasliigas NCAA vastu võtma napi kaotuse, kuid kodusaalis jäädi 75:80 alla UC Riverside'ile.

Vahetusmeeste pingilt alustanud Kullamäe teenis mänguaega 24 minutit, aga punktiarvet avada ei õnnestunud. Kullamäe võttis neli lauapalli, andis kaks tulemuslikku söötu, tegi kolm vaheltlõiget ja ühe pallikaotuse. San Jose parim oli Mekhi Mason 22 punktiga, Joey Chammaa lisas 15 punkti.

Võitjatele tõi Tony Duckett samuti 22 punkti, Easton Reagan panustas 15 punktiga.

San Jose State'il on kirjas üks võit ja kaks kaotust.

Toimetaja: Maarja Värv

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