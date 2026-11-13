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TÄNA OTSE | Kas Eesti saab ka võõrsil Luksemburgist jagu?

Jalgpalli Eesti koondis
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondis jätkab Rahvuste liigat võõrsil Luksemburgi vastu. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 21.30. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Märten Pajunurm, stuudiot juhib Aet Süvari, kohapealt vahendab muljeid Debora Saarnak.

Eesti meeste koondis on kogunud Rahvuste liiga C-tasandil oma alagrupis nelja mänguga kuus punkti, mis annavad tabelis teise koha. Islandil on liidrina kirjas kaheksa, Bulgaarial kolmandana neli ning Luksemburgil neljandana kolm punkti.

Eesti ja Luksemburg on varem omavahel mänginud neljal korral, neist esimene mäng aastal 2000 lõppes 1:1 viigiga, ülejäänud kohtumised on võitnud Eesti. Oktoobri alguses A. Le Coq Arenal peetud matšis sai Eesti Rasmus Peetsoni viienda minuti väravast 1:0 võidu.

"Nemad teavad, mida meie vastu Tallinnas valesti tegid, kus neid haavasime. Kindlasti tahavad midagi muuta ka," lausus Eesti poolkaitsja Mattias Käit mängueelsel pressikonverentsil. "Meie teisest küljest tahame enda mänguplaani peale suruda. Kerge mäng ei saa olema, kindlasti nad tahavad revanši võtta, aga meie teiselt poolt ei taha seda kindlasti neile anda."

Esimese nelja mänguga löödi Eestile vaid üks värav. Samas saime ise kirja kaks tabamust. Mida on treeningutel tehtud selleks, et kasti teravust luua? "Ma arvan, et Jürgen [peatreener Jürgen Henn] siin kahe-kolme päevaga ei suuda seda muuta, et me nüüd kastis hakkaksime palju rohkem väravaid lööma," vastas Käit. "Seda tööd tuleb kindlasti koduklubis teha, seal näha vaeva, et kui need olukorrad koondises tekivad, siis olla veelgi kliinilisem ja oma võimalused ära lüüa."

Toimetaja: ERR Sport

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