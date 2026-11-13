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Mark Mägi ja Denis Grabe võitsid Eesti meistritiitli

Snuuker ja piljard
Denis Grabe alistas 10-palli turniiri finaalis Mark Mägi
Denis Grabe alistas 10-palli turniiri finaalis Mark Mägi Autor/allikas: Eesti Piljardiliit
Snuuker ja piljard

Piljardi Eesti meistrivõistlustel on selgunud tänavused meistrid kahes formaadis. Tallinnas Hill Hill Billiard Cafes peetud võistlustel kaitses Mark Mägi 14.1 formaadi tiitlit ning Denis Grabe tuli Eesti meistriks 10-pallis.

18. oktoobril toimunud 14.1 turniiri finaalis alistas Mägi Mihkel Rehepapi 125:80. Poolfinaalis võitis Mägi Revo Maimret 100:35 ning Rehepapp Juss Saskat 100:59. Maimre ja Saska jagasid kolmandat kohta. Mägi tegi ka turniiri pikima seeria, lüües järjest sisse 60 palli.

12. novembril peetud 10-palli turniiril võitis Grabe kõik kuus kohtumist. Poolfinaalis alistas ta Illimar Ventseli 8:2 ning finaalis tiitlikaitsja Mägi 8:5. Teises poolfinaalis võitis Mägi Sander Tamme 8:5. Ventsel ja Tamm jagasid kolmandat kohta. 14.1 turniiri ajal viibis Grabe Kataris. Lisaks 10-pallile teeb ta kaasa ka 8- ja 9-palli meistrivõistlustel.

Reedel, 13. novembril selgub Hill Hillis Eesti meister 8-pallis. Laupäeval, 14. novembril mängitakse samas välja 9-palli finalistid. 9-palli finaal peetakse pühapäeval, 15. novembril Tallinnas Widescreen Studios.

Eesti Piljardiliit annab meistrivõistluste üldarvestuse kahele parimale sportlasele 2027. aastaks stipendiumi. Üldvõitja saab 2500 eurot ja teise koha omanik 1750 eurot. Üldarvestusse läheb iga mängija kolm parimat tulemust neljast formaadist.

Toimetaja: Maarja Värv

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