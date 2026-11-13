Naiste saalijalgpallikoondis koguneb esimeseks treeninglaagriks
Naiste saalijalgpallikoondise kandidaadid kogunevad sel nädalavahetusel, 14. ja 15. novembril esimesse treeninglaagrisse, mis toimub Saue riigigümnaasiumi spordihoones.
Kahe päeva jooksul ootavad mängijaid ees koosolekud ja kolm treeningut. Teise päeva hommikune treening on seotud UEFA Futsal C treenerikoolitusega, mille praktilises osas osalevad ka koondise kandidaadid, vahendab jalgpall.ee.
Peatreener Mikko Kytölä kutsus esimesse laagrisse 20 mängijat. Abitreenerina tegutseb Dmitri Skiperski ning väravavahtide treenerina Nikolai Pulkkinen.
Enne koondise esimese treeninglaagri toimumist on korraldatud saalijalgpalliklubide ühiseid treeningpäevi, mille eesmärk on olnud mängijate kaardistamine ja ettevalmistamine naiste koondise loomiseks. Pikemas plaanis on sihiks 2028. aasta sügisel algav maailmameistrivõistluste valikturniir.
Naiste saalijalgpallikoondise koosseis novembrikuu laagris:
Sarah Brigitta Elhi (11.04.1996) – Tallinna Aurora Futsal
Uljana Filippova (26.06.2001) – Tallinna FC Ajax
Karmen Goldin (02.09.1998) – Tartu Ravens Futsal
Ruth Hansar (20.01.2006) – Kohila Püsivus ja JK Saarepiiga ÜN
Olga Holmotškina (23.04.2004) – Tallinna FC Levadia
Elisa Ilottu (20.06.2000) – PaRi (FIN)
Berit Israel (15.08.2004) – Keila JK Naiskond
Merily Jüris (17.04.2003) – FC Jõgeva Wolves / MZ Auto
Marie Heleen Lisette Kimsen (17.06.1996) – Kohila Püsivus ja JK Saarepiiga ÜN
Carmen Elisabeth Loime (18.03.2002) – Keila JK Naiskond
Heidi Melis (27.01.2002) – Keila JK Naiskond
Carola Põdersoo (26.02.2010) – FC Jõgeva Wolves / MZ Auto
Iiris Nurmoja (20.10.2007) – Keila JK Naiskond
Sofia Sibio (13.10.2009) – Tallinna Aurora Futsal
Arina Tarassova (17.05.2007) – Tallinna Aurora Futsal
Kristel Tihhomirov (16.11.2006) – Puhja Spordiklubi
Anastasia Tkatšjova (12.03.1996) – FC Halikko (FIN)
Merlin Toirk (10.09.2011) – Kohila Püsivus ja JK Saarepiiga ÜN
Anett Vilipuu (25.09.1996) – Tallinna Aurora Futsal
Getriin Yalin (07.07.1996) – Tallinna Aurora Futsal
Toimetaja: Maarja Värv