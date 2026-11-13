Naiste saalijalgpallikoondis koguneb esimeseks treeninglaagriks

Naiste saalijalgpallikoondise kandidaadid kogunevad sel nädalavahetusel, 14. ja 15. novembril esimesse treeninglaagrisse, mis toimub Saue riigigümnaasiumi spordihoones.

Kahe päeva jooksul ootavad mängijaid ees koosolekud ja kolm treeningut. Teise päeva hommikune treening on seotud UEFA Futsal C treenerikoolitusega, mille praktilises osas osalevad ka koondise kandidaadid, vahendab jalgpall.ee.

Peatreener Mikko Kytölä kutsus esimesse laagrisse 20 mängijat. Abitreenerina tegutseb Dmitri Skiperski ning väravavahtide treenerina Nikolai Pulkkinen.

Enne koondise esimese treeninglaagri toimumist on korraldatud saalijalgpalliklubide ühiseid treeningpäevi, mille eesmärk on olnud mängijate kaardistamine ja ettevalmistamine naiste koondise loomiseks. Pikemas plaanis on sihiks 2028. aasta sügisel algav maailmameistrivõistluste valikturniir.

Naiste saalijalgpallikoondise koosseis novembrikuu laagris:

Sarah Brigitta Elhi (11.04.1996) – Tallinna Aurora Futsal

Uljana Filippova (26.06.2001) – Tallinna FC Ajax

Karmen Goldin (02.09.1998) – Tartu Ravens Futsal

Ruth Hansar (20.01.2006) – Kohila Püsivus ja JK Saarepiiga ÜN

Olga Holmotškina (23.04.2004) – Tallinna FC Levadia

Elisa Ilottu (20.06.2000) – PaRi (FIN)

Berit Israel (15.08.2004) – Keila JK Naiskond

Merily Jüris (17.04.2003) – FC Jõgeva Wolves / MZ Auto

Marie Heleen Lisette Kimsen (17.06.1996) – Kohila Püsivus ja JK Saarepiiga ÜN

Carmen Elisabeth Loime (18.03.2002) – Keila JK Naiskond

Heidi Melis (27.01.2002) – Keila JK Naiskond

Carola Põdersoo (26.02.2010) – FC Jõgeva Wolves / MZ Auto

Iiris Nurmoja (20.10.2007) – Keila JK Naiskond

Sofia Sibio (13.10.2009) – Tallinna Aurora Futsal

Arina Tarassova (17.05.2007) – Tallinna Aurora Futsal

Kristel Tihhomirov (16.11.2006) – Puhja Spordiklubi

Anastasia Tkatšjova (12.03.1996) – FC Halikko (FIN)

Merlin Toirk (10.09.2011) – Kohila Püsivus ja JK Saarepiiga ÜN

Anett Vilipuu (25.09.1996) – Tallinna Aurora Futsal

Getriin Yalin (07.07.1996) – Tallinna Aurora Futsal