Piastri edestas teisel treeningul Mercedeseid
Sel nädalavahetusel Suzuka ringrajal toimuval Jaapani vormel-1 etapil näitasid esimeses treeningsõidus taas parimat minekut Mercedesed, aga teisel treeningul edestas neid McLareni piloot Oscar Piastri.
Esimese vabatreeningu kiireim oli George Russell (1.31,666), kes edestas võistkonnakaaslast Kimi Antonellit 0,026 sekundiga. Neile järgnesid McLareni sõitjad Lando Norris (+0,132) ja Piastri (+0,199).
Vähem kui poole sekundiga kaotasid Russellile ka Ferrari sõitjad Charles Leclerc (+0,289) ja Lewis Hamilton (+0,374). Max Verstappen (Red Bull) jäi pisut kaugemale (+0,791).
Teisel treeningul sõitis aga parima aja välja Piastri (1.30,133), kel õnnestus edestada nii Antonellit (+0,092) kui ka Russellit (+0,205). Ka võistkonnakaaslane Norris jäi enam kui poole sekundi kaugusele (+0,516).
Teiselgi vabatreeningul olid viies-kuues Ferrari piloodid Leclerc (+0,713) ja Hamilton (+0,847). Verstappen asetus aegade võrdluses kümnendale kohale (+1,376).
Kummalgi treeningul suuremaid intsidente ei juhtunud.
Tegemist on hooaja kolmanda etapiga ja viimasega enne pikemat pausi, sest aprillikuusse planeeritud Lähis-Ida sõidud jäeti turvakaalutlustel ära. MM-sarja liidrina võistleb Suzuka rajal Russell, aga Antonelli kaotab talle vaid nelja silmaga.
