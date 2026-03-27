Piastri edestas teisel treeningul Mercedeseid

Esimese vabatreeningu kiireim oli George Russell (1.31,666), kes edestas võistkonnakaaslast Kimi Antonellit 0,026 sekundiga. Neile järgnesid McLareni sõitjad Lando Norris (+0,132) ja Piastri (+0,199).

Vähem kui poole sekundiga kaotasid Russellile ka Ferrari sõitjad Charles Leclerc (+0,289) ja Lewis Hamilton (+0,374). Max Verstappen (Red Bull) jäi pisut kaugemale (+0,791).

Teisel treeningul sõitis aga parima aja välja Piastri (1.30,133), kel õnnestus edestada nii Antonellit (+0,092) kui ka Russellit (+0,205). Ka võistkonnakaaslane Norris jäi enam kui poole sekundi kaugusele (+0,516).

Teiselgi vabatreeningul olid viies-kuues Ferrari piloodid Leclerc (+0,713) ja Hamilton (+0,847). Verstappen asetus aegade võrdluses kümnendale kohale (+1,376).

Kummalgi treeningul suuremaid intsidente ei juhtunud.

Tegemist on hooaja kolmanda etapiga ja viimasega enne pikemat pausi, sest aprillikuusse planeeritud Lähis-Ida sõidud jäeti turvakaalutlustel ära. MM-sarja liidrina võistleb Suzuka rajal Russell, aga Antonelli kaotab talle vaid nelja silmaga.