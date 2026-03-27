Piastri edestas teisel treeningul Mercedeseid

Oscar Piastri
Sel nädalavahetusel Suzuka ringrajal toimuval Jaapani vormel-1 etapil näitasid esimeses treeningsõidus taas parimat minekut Mercedesed, aga teisel treeningul edestas neid McLareni piloot Oscar Piastri.

Esimese vabatreeningu kiireim oli George Russell (1.31,666), kes edestas võistkonnakaaslast Kimi Antonellit 0,026 sekundiga. Neile järgnesid McLareni sõitjad Lando Norris (+0,132) ja Piastri (+0,199).

Vähem kui poole sekundiga kaotasid Russellile ka Ferrari sõitjad Charles Leclerc (+0,289) ja Lewis Hamilton (+0,374). Max Verstappen (Red Bull) jäi pisut kaugemale (+0,791).

Teisel treeningul sõitis aga parima aja välja Piastri (1.30,133), kel õnnestus edestada nii Antonellit (+0,092) kui ka Russellit (+0,205). Ka võistkonnakaaslane Norris jäi enam kui poole sekundi kaugusele (+0,516).

Teiselgi vabatreeningul olid viies-kuues Ferrari piloodid Leclerc (+0,713) ja Hamilton (+0,847). Verstappen asetus aegade võrdluses kümnendale kohale (+1,376).

Kummalgi treeningul suuremaid intsidente ei juhtunud.

Tegemist on hooaja kolmanda etapiga ja viimasega enne pikemat pausi, sest aprillikuusse planeeritud Lähis-Ida sõidud jäeti turvakaalutlustel ära. MM-sarja liidrina võistleb Suzuka rajal Russell, aga Antonelli kaotab talle vaid nelja silmaga.

Toimetaja: Siim Boikov

25.03

Alonso hilineb rõõmsal põhjusel Jaapani GP-le

23.03

Eesti naisvõidusõitja Anna-Maria Mäeots: mehed on hulljulgemad

21.03

Tervisega hädas Rovanperä loobub Super Formula hooajast

15.03

Antonelli sai karjääri esimese etapivõidu, McLarenit tabas košmaar

15.03

Vormel-1 kalender kahaneb kahe etapi võrra

14.03

Antonellist sai noorim vormel-1 etapi kvalifikatsioonivõitja

13.03

Mercedesed stardivad esireast ka Hiina sprindisõidus

09.03

Klaar hooaja avaetapist: Mercedes on teinud kõige parema kodutöö

08.03

Vormel-1 hooaeg algas Mercedese kaksikvõiduga, Piastri katkestas soojendusringil

07.03

Mercedesed hõivasid esirea, Verstappen sõitis vastu seina

06.03

F1 sõitjad kohanesid esimestel treeningutel uute mootoritega

31.01

Barcelonas sai kõige kiirema ringiaja kirja Hamilton

27.01

Tehniline probleem lõpetas Audi esimese testisõidu varakult

17.01

VIDEO | Cadillaci tiim viis auto Silverstone'i ringrajale

Selgusid uue peatreeneri saanud Eesti rahvusnaiskonna kandidaadid

Vähemusse jäänud Prantsusmaa vutikoondis sai ikkagi Brasiiliast jagu

Ralf Aron taastub avariis saadud vigastustest ja loodab suvel võistelda

Kohus ennistas kohtumenetluse ajaks Reinartite treenerikutsed

Sabalenka pani taas Rõbakina paika ja sammus finaali

Detroit Pistons trügib idakonverentsi võidu suunas

Itaalia jalgpallikoondis jõudis nukra seeria lõpetamisest võidu kaugusele Uuendatud

TÄNA OTSE | Petrõkina ja Langerbaur sooritavad MM-il vabakava

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eestil jooksjate maa koondise vastu?

TÄNA OTSE | Prahas liuglevad areenile jäätantsijad

Gauff loovutas Miamis Muchovale vaid kaks geimi, Sinner Tiafoe'le neli

Hase ja Volodin tulid Prahas esmakordselt maailmameistriks Uuendatud

Esikümnes lõpetanud Kõiv valis Belgias vale liini

ETV spordisaade, 26. märts

Tippmarki parandanud Selevko teenis MM-i lühikavas kolmanda koha Uuendatud

VIDEO | Aleksandr Selevko sooritas MM-il veatu lühikava

Eestlased tegid Tai velotuuril igavusest nalja, mis päädis vahefiniši võiduga

Henry Sildaru võitis pargisõidu MK-etapi kvalifikatsiooni

Hase ja Volodin tulid Prahas esmakordselt maailmameistriks Uuendatud

Langerbaur nihutas MM-il rekordit, Petrõkinalt taas korralik lühikava

Suri kahel OM-il käinud purjetaja Imre Taveter

Veesaare endine treener: mul on juba üks paremaid töökohti

Robert Griffin üritab lipujalgpallis USA olümpiakoondisse murda

Barcelona lõi Reali võrku kuus palli

