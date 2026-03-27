X!

Kohus ennistas kohtumenetluse ajaks Reinartite treenerikutsed

Peep Reinart
Tallinna Halduskohus rahuldas 23. märtsil fitnessitreenerite Eleri ja Peep Reinarti esialgse õiguskaitse taotluse ning taastas kohtumenetluse ajaks neilt ära võetud kutsetunnistused.

Kohus tegi määruse osana märtsis alanud kohtuasjast, kus Reinartid vaidlustavad Eesti Olümpiakomitee (EOK) kutsekomisjoni otsuse tunnistada nende treenerikutsed Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu eelmise juhatuse palvel kehtetuks.

"Riskides kõlada tagantjärele targana, oli see areng ootuspärane – õigusriigi põhimõtete vaatest mõistagi ka tervitatav," kommenteeris Reinarteid esindav Advokaadibüroo NOVE vandeadvokaat Mart Parind pressiteate vahendusel.

"Selgitasin klientidele juba aasta tagasi nende esmasel pöördumisel minu poole, et tõsiseltvõetavat õigusemõistmist saavad nad alles siis, kui asi jõuab riiklikku kohtusse. See muidugi ei tohiks nii olla."

Eleri Reinarti sõnul annab kohtulahend lootuse, et lõpuks saab aasta jagu kerinud lugu tõsist ja erapooletut hindamist. "Alaliidus ja EOK-s toimunu oli raske taluda, see oli juriidilise protsessi paroodia," hindas ta. "Tundsime, et mäng käib üle meie peade. Me ei olnud neis menetlustes inimestena, vaid objektidena."

"Hästi ei mahu pähe, et EOK tagaselja otsustab kutse äravõtmise ning enne kui suvatseb sellest meile teatada, kuulutab sellest juba meedias, andes sealjuures valesid juhtnööre, kuhu saab otsust edasi kaevata. Ootame lootusrikkalt kohtumenetluse edasist käiku. Alaliidu uue juhtkonnaga oleme saanud konstruktiivselt suhelda ja nendele pretensioone ei ole."

Parindi sõnul on kohtumääruse põhjendused kõnekad. "Kohus viitas mitmetele meie kaebuses toodud rikkumistele alaliidu ja EOK tegemistes ning möönis nende etteheidete asjakohasust ja tõsidust. Mis peamine – kohus märkis ära, et EOK kutsekomisjon ei ole senini pakkunud sisulist analüüsi, miks ikkagi tuleb Reinartitelt kutsetunnistused ära võtta," ütles ta.

"Komisjoni ainuke õigustus on olnud, et Reinartid saavad ju kutset uuesti taotleda. Jah, teoreetiliselt saavad, aga praegu on sellele viitamine kohatu. Kui Reinartid peaksidki uued taotlused esitama ja need jäetakse rahuldamata, siis on EOK kohut ja treenereid eksitanud. Kui aga taotlused rahuldataks, siis tekib küsimus: mille pärast oli vaja kutsetunnistused siis üldse kehtetuks tunnistada, kui need saab uue küsimise peale kohe tagasi."

Peep Reinart hindab, et EOK kutsekomisjoni käitumine ei ole kooskõlas EOK viimase aja avalike sõnumitega. "Oleme hiljuti korduvalt kuulnud, et kutsetunnistus on treenerile oluline ning EOK julgustab treenereid seda paberit omandama. Meie solgutamine ja lollitamine käib sellele risti vastu. EOK kutsekomisjon on teinud palju, et treeneri kutsesüsteem eemaletõukavaks teha."

Eleri Reinart sekundeerib: "Ma ei oleks osanud uneski arvata, et pean inimesena, kes on pühendanud oma elu ühe spordiala igakülgsele positiivsele arendamisele, minema spordi katusorganisatsiooni vastu kohtusse. Aga kui süsteem on niivõrd vildakas ja soosib inimeste tühistamist moel, mil seda on meile tehtud, siis oli vajalik see samm. Seda eelkõige selleks, et kaitsta sporti ja treenereid tulevaste selletaoliste tühistamiskampaaniate eest. Las kohus otsustab, kas EOK kutsekomisjoni käitumine vastas seadusele ja on õigusriigile kohane."

Kohtumäärus jõustus selle teatavakstegemisel ning Eleri ja Peep Reinarti viienda taseme treenerikutsete kehtivus on taastatud vähemalt ajani, mil jõustub asja lõplikult lahendav kohtulahend.

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu juhatus määras 7. novembril Peep ja Eleri Reinartile tähtajatu tegutsemiskeelu nii treeneri, kohtuniku kui ka ametnikuna, sest leidis, et nad on rikkunud treeneri eetikakoodeksi nõudeid. EOK tühistas seepeale nende kutsetunnistused seoses treenitavate väärkohtlemise, autoriteedi ja usalduse kuritarvitamise ning sportlaste heaolu ohustamisega.

Toimetaja: Siim Boikov

