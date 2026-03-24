Oskar Nisu teenis Tais kolmanda koha

Tais alanud printsess Maha Chakri Sirindhorn nimelisel velotuuril (UCI 2.1) pälvis Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team) 108,6-kilomeetrisel avaetapil kolmanda koha.

Eestlast edestasid prantslane Pierre Barbier (Terengganu Cycling Team; 2:20.32) ja taanlane Alexander Salby (Li Ning Star).

"Hoidsime algul silmad lahti, et midagi ohtlikku ilma meieta eest ei saaks," kirjutas Nisu sotsiaalmeedias. "Poole sõidu peal said neli ratturit eest ja Li Ning Star hakkas võistlust kontrollima. Päev lõppes grupifinišiga."

"Plaan oli klubikaaslast Norman Vahtrat aidata. Olime tiimiga kenasti grupi ees olemas, kui kaks kilomeetrit jäi lõpuni, aga seejärel jäime natuke liiga pundi keskele. Saime sealt välja, aga Norman ja Jesper Rasch jäid kinni," jätkas Nisu. "Viimasesse kurvi 900 m enne lõppu läksime esimestena. Kuna meie sprintereid taga ei olnud, otsustasin, et lähen ise finišit tegema. Umbes 300 meetrit enne joont tuli Li Ning Star kahe mehega vasakult. Üritasin neile sappa hüpata, aga võidumees Barbier oli juba seal ning pidin seetõttu tuule käes olema. Salby küll kangestus lõpus, aga joon tuli enne vastu, kui temast mööda sain."

Teistest eestlastest sai Mihkel Räim (Quick Pro Team) üheksanda, Vahtra 18., Markus Pajur (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team) 32. ja Martti Lenzius (Quick Pro) 84. koha.

Velotuuri teisel etapil on pikkust 150,2 kilomeetrit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jalgrattauudised

12:27

Oskar Nisu teenis Tais kolmanda koha

23.03

Kas Tadej Pogacar on juba läbi aegade parim rattur?

23.03

Laura Lizette Sander sprintis Belgias viiendaks

21.03

Pogacar sai Milano-Sanremo sõidul esimese võidu, Mihkels 83.

21.03

Eesti U-23 ratturid lõpetasid Belgia ühepäevasõidul peagrupis

20.03

Eesti pararatturid alustasid MK-etappi Tais isiklike parimate tulemustega

19.03

Tartu rattamaraton on tänavusest graveli maailmasarja osavõistlus

18.03

Kopecky teenis hooaja esimese võidu, Sander taasleidis enesekindluse

18.03

Pidcock võitis debüüdil maailma vanima ühepäevasõidu

17.03

Eesti BMX-krossiratturid näitasid Euroopa karikasarjas kõrget taset

16.03

Jonas Vingegaard võitis maineka mitmepäevasõidu ja sai mitu särki

15.03

Ärm sprintis Horvaatias viiendaks, Mihkels kukkus viimasel etapil

15.03

Etapivõidu teeninud Del Toro jätkab Itaalias liidrina, Mihkels 80.

14.03

Pajur ja Ärm lõpetasid Horvaatias 30 parema hulgas

13.03

Türreeni-Aadria velotuuril vahetus liider, Mihkels tagaplaanil

13.03

Sprinteri eksimus tõi Nisule Türgis neljanda koha

13.03

Pajur alustas velotuuri Horvaatias 12. kohaga

11.03

Mihkels lõpetas Itaalias kümne hulgas

11.03

Ayuso kukkumise ja katkestamise järel rändas liidrisärk Vingegaardi selga

10.03

Meier sai rahvusvahelisel võistlusel Portugalis viienda koha

sport.err.ee uudised

17:18

Saksamaa käsipallimeister leidis kadunuks peetud trofee oma keldrist

16:54

Sildarud pääsesid rennis lõppvõistlusele, Meentalo jäi esimesena välja Uuendatud

16:44

Snuukrikogukond sai viimaks Sheffieldist aastaid oodatud rõõmusõnumi

16:14

Liis-Grete ja Karel Hussar uuendasid poolmaratoni isiklikku rekordit

15:40

Slaalomi valitseja Shiffrin lõpetas MK-hooaja võidukalt

15:01

Martin Rump alustas uut hooaega võiduga Itaalias

14:19

Braathen võttis Odermattilt viimase suurslaalomiga kristallgloobuse

13:41

Kläbo tõmbas hooajale joone alla: pean uue motivatsiooni leidma

13:02

Klopp: jutt Realist on jama, aga võin millalgi äärejoonele naasta

12:27

Oskar Nisu teenis Tais kolmanda koha

11:52

Ottawa kaitse keeras New Yorgi kraani kinni

11:14

Kosareva oli tiimi resultatiivseim, Asi ja Bratka kaotasid karikafinaali

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: kui oluline on treeneri kutsetunnistus? Uuendatud

10:36

Bigbank ja Selver jätkavad poolfinaalseeriat: iga mängu hind kasvab

09:47

Wembanyama tegi taas särava esituse: olen MVP auhinna peale mõelnud küll

09:11

Imelises hoos Sinner jõudis Miamis rekordini, tiitlikaitsja langes

08:32

Salin ja Desjatski uuendasid jõutõstmise EM-il rahvusrekordeid

23.03

Kardisõitja Tamm astus Itaalias pjedestaalile

23.03

Tartu Ülikool murdis lisaajal Pärnu Transcomi vastupanu

23.03

Erki Nool kavatseb Kersti Kaljulaidi umbusaldusavaldusele alla kirjutada

