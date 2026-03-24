Oskar Nisu teenis Tais kolmanda koha

Eestlast edestasid prantslane Pierre Barbier (Terengganu Cycling Team; 2:20.32) ja taanlane Alexander Salby (Li Ning Star).

"Hoidsime algul silmad lahti, et midagi ohtlikku ilma meieta eest ei saaks," kirjutas Nisu sotsiaalmeedias. "Poole sõidu peal said neli ratturit eest ja Li Ning Star hakkas võistlust kontrollima. Päev lõppes grupifinišiga."

"Plaan oli klubikaaslast Norman Vahtrat aidata. Olime tiimiga kenasti grupi ees olemas, kui kaks kilomeetrit jäi lõpuni, aga seejärel jäime natuke liiga pundi keskele. Saime sealt välja, aga Norman ja Jesper Rasch jäid kinni," jätkas Nisu. "Viimasesse kurvi 900 m enne lõppu läksime esimestena. Kuna meie sprintereid taga ei olnud, otsustasin, et lähen ise finišit tegema. Umbes 300 meetrit enne joont tuli Li Ning Star kahe mehega vasakult. Üritasin neile sappa hüpata, aga võidumees Barbier oli juba seal ning pidin seetõttu tuule käes olema. Salby küll kangestus lõpus, aga joon tuli enne vastu, kui temast mööda sain."

Teistest eestlastest sai Mihkel Räim (Quick Pro Team) üheksanda, Vahtra 18., Markus Pajur (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team) 32. ja Martti Lenzius (Quick Pro) 84. koha.

Velotuuri teisel etapil on pikkust 150,2 kilomeetrit.