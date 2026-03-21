EOK jätkab Minu Sportlane platvormi arendamist

Olümpiakomitee käivitas ühisrahastusplatvormi Minu Sportlane mullu juulis. Projekti algversioon tekitas paljudes segadust. Moodustati Alexela tiim, kuhu kuulusid kolm tippsportlast ja kaks noortekoondist, kuid huvilistel tekkisid küsimused, keda siis täpselt toetatakse ja miks on valikus ainult need sportlased.

Nii vajas projekt muudatusi ning oktoobrist saati on olnud sportlane ja noortekoondis esindatud eraldi toetusprojektina. Millised on olnud seni suurimad õppetunnid? "Võib-olla just see, et see kommunikatsioon peab olema selgem," tunnistas EOK peasekretär Kristo Tohver ERR-ile. "Ehk siis raha kogumine sportlastele peab olema väga selgelt sportlasega seotud."

"Ja võib-olla eravõtluse poolne raha, mis tuleb sinna kaasa, ei tohiks olla sportlase küljes. Need on kaks eraldi asja. Üks on sponsorite raha. Teine on see, et eraisikud panustavad. On kaasas sellel teekonnal sportlasega. Selle väga selge ära eristamine ja iga sportlane on seal enda eest. Või on siis tiimid enda eest, aga tiim on seotud ühe kogukonnaga, olgu selleks rallitiim või triatleetide või kurlingu."

Minu Sportlase platvormi loomisel mängis suurt rolli ka Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava, kes siiani panustab projekti palju aega. "Me Kalev Kruusiga olime päris pikalt selline väike tiim, aitasime Robert Virvest ja tegime seda põlve otsas," kirjeldas ta.

"Kogusime mingite aastatega pea 100 000 eurot, mis Robertile oli väga abiks. Siis meil tekkiski mõte, et on vaja teha seda süstemaatiliselt ja kuidagi keskselt. Mis võiks olla parem organisatsioon kui EOK. Kohtusime nendega ja saime aru, et mõtleme ühtemoodi, tahame ühtesid ja samu asju ja sealt see käima läks."

"Ei ole mõtet nagu sellest kriitikast lasta pead norgu, et näed, toetasin seda ja toda ja nendest ei tulnud midagi," jätkas Aava. "Selleks, et üks maailma tipptasemel rallisportlane toota, on ilmselt sadadesse vaja mingit moodi investeerida. See ei ole ainult Minu Sportlase teema, sinna jõuavad väga konkreetsed, potentsiaalikad tipud, kes on ennast juba tõestanud."

Lühikese ajaga on olnud juba ka suuremaid õnnestumisi. "Oleme tegelikult ikkagi väga rahul. Täna kaheksa kuuga 100 000 eurot kogutud Eesti inimestelt, suurem osa eraisikutelt, kes on üksikute toetuste näol taha tulnud - see on väga selge edulugu," osutab Tohver.

"Suuremad õnnestumised kindlasti on kindlasti seotud sportlaste enda aktiivse olekuga. Kui vaatame näiteks Milano Cortina kurlingupaari, kes kogus sealt circa 17 000 eurot. Või täna meie noored triatleedid Kapten ja Rasva, kes on kogunud üle 21 000 euro, aga nemad on ka ise väga aktiivselt sellega tööd teinud."

Tohver on potentsiaali osas lootusrikas. "Täna on lehel külastus kuskil 30 000 inimest, kes on seda lehte külastanud. Eestis on 1,2 miljonit inimest, see potentsiaal on veel meeletu. Täna on see ikkagi väga selgelt olnud spordikogukonna põhine või väga tugevalt spordifännide põhine, aga et jõuda iga inimese teadvusesse ja tema võimekusse sinna panustada, sinna tuleb veel kõvasti tööd teha."

Selleks peab suure panuse andma ka sportlane ise. Nähtav ei tule olla ainult võistlustlel, vaid ka sotsiaalmeedias. Ujuja Kregor Zirk tunnistab aga, et naudib enesepromo aina vähem. "Eks mul on ka väike poeg kodus ja teine on tulemas, see on selline ajamahukas, energiamahukas," lausus ta.

"Täna mul on aega vähem, kui oli kolm aastat tagasi. Ma pigem veedan selle kaks tundi enda pojaga kui see, et ma telefonis mingeid asju ette valmistaks. Mul ei ole midagi selle vastu, enesebränding on oluline, kui tahta sportlasena sponsoreid leida. Selle võistluse, mis mina korraldasin veebruari alguses, tollega seoses tegime siukse kampaania või üleskutse. Täitsa tuli neljakohaline summa kokku."

Minu Sportlane platvormi järgmine projekti taotlusvoor on avatud märtsi lõpuni.

Vastab Eesti olümpiakomitee peasekretär Kristo Tohver.

Mis uuendusi veel plaanitakse?

Arenduste pakett on laual, mida kindlasti edasi teeme. Järgmine ja üks suuremaid asju, mis meil sinna tulemas uue konkursi vooruga, mis käimas ja kus saab projekte esitada. Tuleme seal ise välja väga konkreetselt noortele sportlastele suunatud stipendiumiga, mida hakkame ise EOK poolt välja andma Noored Olümpiale eeskujul.

Sinna on inimestel samamoodi võimalik kaasa tulla, et me saaks stipendiume välja anda rohkem, aga siis sa ei anna seda ühele konkreetsele sportlasele, vaid sa annad selle tegelikult EOK-le, kes tippspordikomisjoniga valib välja need andekad, kes võiksid järgmistel olümpiatel tulemusi teha.

Need nimed inimestele veel nii palju ei ütle, aga just see, et 15 000 eurot antakse näiteks välja stipendiumina, siis sinna taha võivad inimesed veel tulla, kui nad tahavad sedapidi toetada. Või siis valida mõne sportlase, kes neile meeldib.

Meie väike lootus oli, et jõuame Saksamaa tasemele. 0,01 eurot inimese kohta ja sellest on meil täna puudu 15 000 eurot. Selle teeme kindlasti aastaga täis. Aga loomulikult tahame siit edasi minna ja see võimalus on täna olemas. Käime ikkagi väga esimesi samme, arvan, et see potentsiaal on tohutu.

Kui väga te jälgite, kui aktiivsed on sportlased sotsiaalmeedias?

Sportlase peamine töö on ju teha trenni ja jõuda tulemusteni. Aga näeme mitut arengut. Ühelt poolt näeme seda arengut, et meil on sportlased, kes koguvad enda ümber tiimi. Tiim toimetab ja võimendab sportlast seeläbi keskenduma oma panusele. Teine pool, mida näeme eriti nooremate sportlaste puhul, on väga selgelt enda poolt vastutuse võtmine oma karjääri ja oma brändi eest.

Ja see on ka asi, mida me natuke tahame aidata ja ka koolitada sportlasi selles osas, mida nad peaksid teadma, mis on see minimaalne, mille peaksid vähemalt ära tegema ja millised võimalused see neile avab. Eks selle sama stipendiumiprogrammi sees, mille peatselt avalikustame, on samamoodi kohustuslik koolituse osa ja üks osa kindlasti on see, et kuidas ma olen isikubrändina avalikkusele nähtav, sest siis me lõpuks läheme eestlastele korda. Alles siis on tippspordil vaatajaskond ja sportlasel toetajaskond.