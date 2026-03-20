Geimidega üks-kaks taga olnud Selver x TalTech viigistas seeria

Kohtumise otsustav geim kulges üldiselt Selver x TalTechi juhtimisel, kes asus ette 11:7. Tartlased mängisid aga sealt viigini 12:12. Tablool olid ka viigiseisud 13:13 ja 14:14. Siis aga võttis pealinnaklubi kaks punkti järjest ja see otsustas.

Selver x TalTechi rünnak oli 39 ja vastuvõtt 52 protsenti, blokist teeniti 11 ja servilt kaheksa punkti. Tartu Bigbanki vastavad näitajad olid 36 ja 41 protsenti, 14 ja kaheksa punkti.

Andres Jefanov tõi võitjatele 21 punkti (+8), 14 punkti lisas Kaur Erik Kais (+1). Tartu paremad olid 17 punktiga Martti Juhkami (+6) ja Stefan Kaibald (+4).

Mõlemad senised mängud on nõudnud viis geimi. Kolmas kohtumine toimub kolmapäeval, 25. märtsil Tartus. Finaali pääsemiseks on tarvis võita kolm mängu.