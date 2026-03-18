Bigbank päästis põnevusmängus matšpalli ja alustas poolfinaali võiduga

Kaks esimest geimi kulgesid selgelt Selver x TalTechi dikteerimisel, Tartu meeskonna uueks peatreeneriks nimetatud Andrei Ojamets püüdis vahetuste ja time-out'idega mängus püsida, ent pidevalt oldi tagaajaja rollis, kirjutab volley.ee.

Esimene geim läks lõpus Selverile tänu Andres Jefanovi serviseeriale, teise alguses jätkas noor diagonaalründaja samas hoos, vahe saadi sisse ja seegi geim läks Tallinna klubile. Kolmas vaatus algas samuti Tartule pahaendeliselt, kui jäädi 9:13, 14:19 ja 17:21 kaotusseisu.

Seal tõi aga Martti Juhkami oma meeskonna servidega mängu tagasi ja viis 22:21 ette, pärast matšpalli päästmist seisul 23:24 suudeti geim lõpuks võita 26:24. Ka järgmise sai Tartu kätte, otsustavas viiendas vaatuses vedas meeskonda Stefan Kaibald ja Bigbank võitis geimi 15:13.

Kolme võiduni peetava seeria teine mäng toimub reedel, 20. märtsil kell 18 Tallinnas ning kolmas 25. märtsil kell 19 taas Tartus. Vajadusel toimub neljas mäng 28. märtsil kell 17 TalTechi spordihoones ja viies 31. märtsil kell 19 Tartus.

Võitjate parimana tõi Stefan Kaibald kolmapäeval 23 punkti (+10), Martti Juhkami lisas 18 (+6) ning Jack Williams 16 punkti (+10). Bigbanki vastuvõtt oli 41% ja rünnak 44%, blokist saadi 9 punkti ja servil löödi 7 ässa ning tehti 16 viga.

Selver x TalTechi parim oli 23 punktiga (+6) Andres Jefanov, Kaur Erik Kais lisas 17 punkti (+1) ja Joosp Põldma 14 (+9). Selveri vastuvõtt oli 49% ja rünnak 44%, blokist saadi 10 ja servilt samuti 10 punkti (25 viga).