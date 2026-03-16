X!

Veesaar ja North Carolina said teada vastase Märtsihullusel

Henri Veesaar
Eesti korvpallur Henri Veesaar ja tema koduülikool North Carolina lähevad USA üliõpilasliiga (NCAA) finaalturniiri ehk Märtsihulluse avaringis vastamisi VCU-ga.

Eesti aja järgi pühapäeva öösel toimus Märtsihulluse loos, millega pandi paika nelja ilmakaare turniiriveerandite avaringi vastasseisud.

Lõunas kuuenda asetusega North Carolina (24 võitu, kaheksa kaotust, ACC neljas koht) läheb avakohtumisele vastu favoriidina, aga tänavu A-10 konverentsis 27 võidu ja seitsme kaotusega esikoha saavutanud VCU Ramsi puhul ei saa kuidagi öelda, et loosiõnn eestlase ülikoolile naeratanud oleks.

Virginia Commonwealthi ülikool mängib ühtset mängu, aga saab rünnakul juhtiva panuse tagamehelt Terrence Hill Jr.-ilt, kes kogus tänavu 34 mänguga keskmiselt 14,4 punkti, 2,8 korvisöötu ja 2,5 lauapalli. Head mängu on näidanud ka serblane Lazar Djokovic, kes on kogunud keskmiselt 13,5 punkti, 5,4 lauapalli ja 1,2 blokki.

Võitja läheb vastamisi kas Illinois'ga või Pennsylvania ülikooliga. Illinois teenis Big Ten konverentsis 24 võitu ning sai terve NCAA peale üheksanda asetuse, Ivy League'is mängiv Pennsylvania (18-11) peab favoriidi vastu tegema sisuliselt veatu mängu.

North Carolina mängib Märtsihullusel ilma staari Caleb Wilsonita, kes vigastas märtsi alguses treeningul oma pöialt. Wilson käis seetõttu ka operatsioonil ning valmistub suviseks NBA talendikorjeks, milles ta valitakse väga kõrgel.

Wilsoni puudumisel on North Carolinat vedanud suuresti just Veesaar, kes tegi veel ACC konverentsi lõputurniiril Clemsoni vastu võimsa mängu, kogudes 28 punkti ja 17 lauapalliga kaksikduubli. Eestlasest tsenter on sel hooajal 30 mänguga kogunud keskmiselt 16,7 punkti, 8,7 lauapalli, 2,0 korvisöötu ja 1,2 blokki. Kaugviskeid on ta tabanud 42-protsendiliselt, väljakult on tabavus 61,4 protsenti.

North Carolina ja VCU kohtuvad Eesti aja järgi neljapäeva öösel vastu reedet kell 00.50.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo