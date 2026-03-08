Veesaar ja North Carolina kaotasid NCAA esinumbrile

Veebruari alguses esimese omavahelise mängu 71:68 võitnud North Carolina suutis seekord Duke'iga sammu pidada ühe poolaja. Murdehetk saabus teise poolaja alguses, kui North Carolina ei saanud kuue minuti jooksul kirja mitte ühtegi korvi ja lubas kolmepunktilisel kaotusseisul (44:47) kasvada 19-punktiliseks.

Duke'i eduveduriks oli endise NBA tähe Carlos Boozeri poeg Cameron, kes viskas üleplatsimehena 26 punkti, hankis 15 lauapalli (kuus ründes) ja jagas viis korvisöötu. North Carolina resultatiivseim oli 17 punkti toonud Derek Dixon. Veesaar jäi napilt ilma järjekordsest kaksikduublist, saades kirja 11 punkti (kahesed 4/5, kolmesed 1/2), üheksa lauapalli ja kolm korvisöötu. North Carolinal on nüüd 24 võitu ja seitse kaotust, Duke sai kahe kaotuse kõrvale 29. võidu.

Stefan Vaaks ja Providence olid samuti sunnitud kaotusega leppima, jäädes võõrsil 79:80 alla Georgetown'ile. Algviisikusse kuulunud eestlane viskas 11 punkti (kahesed 1/3, kolmesed 3/7) ja andis viis tulemuslikku söötu, aga sooritas ka neli pallikaotust. Providence'i arvel on 14 võitu ja 17 kaotust.

Paremini ei läinud ka Kerr Kriisa koduülikoolil Cincinnatil, kes kaotas võõrsil TCU-le 63:73. Kriisa koosseisu ei kuulunud. Cincinnati jaoks oli tegu 14. kaotusega 17 võidu kõrval.