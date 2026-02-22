Vigastuse seljatanud Veesaar vedas North Carolina rekordpubliku ees võidule

16. asetusega North Carolina on paaril viimasel nädalal korvi all üsna õhuke olnud: meeskonna staar Caleb Wilson on käevigastuse tõttu pikemaks ajaks väljaks ning jalavigastuse tõttu ei saanud ka Veesaar alates eelmise nädala esmaspäevast meeskonna treeningutel osaleda.

Laupäeval sõitis North Carolina külla Syracuse'i ülikoolile, kes tõi JMA Wireless Dome'ile lausa 23 606 pealtvaatajat, mis tähistab NCAA selle hooaja publikurekordit. Ühtlasi oli fännide seas võõrustajate ilmselt kuulsaim vilistlane Carmelo Anthony, kelle poeg Kiyan nüüd Syracuse'i esindab.

Veesaar ei lasknud vähesel pallipraktikal aga end häirida ning kogus võitjate resultatiivseimana 19 punkti (visked väljakult 9/13), kolm viskeblokeeringut ja kolm lauapalli. Sealjuures pakkus eestlane taas paar silmapaistvat pealtpanekut. Luka Bogavac ja Seth Trimble toetasid meeskonda 13 punktiga.

Sel hooajal 21 võitu ja kuus kaotust teeninud UNC (ACC konverentsis 9-5) võõrustab juba esmaspäeval Louisville'i, kellel on 21. asetus ning kel on North Carolinaga olnud seni üsna sarnane hooaeg (20-7; ACC-s 9-5).

Stefan Vaaks ja Providence teenisid samuti võidulisa, kui alistasid Big Easti konverentsis DePauli 71:68 (38:35). Eestlane viskas 33 minutiga 14 punkti (kahesed 0/2, kolmesed 4/6, vabavisked 2/2), jagas ühe resultatiivse söödu ja haaras ühe lauapalli. Providence sai konverentsis 11 kaotuse kõrvale viienda võidu.

Simm-Marten Saadi tegi Wyomingi eest oma USA üliõpilasliiga (NCAA) karjääri resultatiivseima mängu, kui viskas Grand Canyoni vastu 13 punkti, lisades veel neli lauapalli ja ühe korvisöödu. Wyoming võitis mängu tulemusega 70:65 ning jätkab Mountain Westi konverentsis kuue võidu ja kümne kaotusega.

Simm-Marten Saadi Autor/allikas: Wyoming Cowboy Basketball

Võidurõõmu sai tunda veel Marta Eleri Jaama, kelle ülikool Columbia alistas Dartmouthi lausa 81:42. Esimesel veerandil lubas Columbia vastasel visata vaid kolm silma. Jaama näitas 11 minutiga mitmekülgsust, eestlanna kogus ühe punkti (kolmesed 0/1, vabavisked 1/2), kolm lauapalli, kolm resultatiivset söötu ja ühe vaheltlõike. Columbia on Ivy League'is esikohal, aga üheksa võitu ja kaotust on kogunud ka Princeton.

Karl Markus Poom ja Northern Arizona said võõrsil valusa kaotuse, kui Northern Coloradole jäädi alla tulemusega 77:78 (41:43). Eestlane sai 15 minutit mänguaega, aga paraku oli sihik paigast: Poom viskas neli punkti (kahesed 1/5, vabavisked 2/6) ja lisas veel neli lauapalli ja ühe vaheltlõike. Northern Arizona on Big Sky konverentsis kogunud neli võitu ja 11 kaotust, sellega ollakse konverentsi viimasel real.

Anete Elisabeth Adler tegi taaskord suurepärase esituse, kui kogus Boston University eest 24 punkti, seitse lauda, kolm resultatiivset söötu ja kaks viskeblokeeringut. Eestlanna kool pidi aga kodupubliku ees Lehigh' 76:61 paremust tunnistama. Boston University on võitnud Patriot League'is viis mängu ja kaotanud 11.

Keandra Koorits ja Washington State jäid võõrsil Oregon State'ile kindlalt alla tulemusega 51:79, Koorits mängis 21 minutit ja viskas 13 punkti (kahesed 5/6, kolmesed 1/3), haaras kaks lauapalli ja jagas ühe korvisöödu. Washington State'il on West Coast konverentsis neli võitu ja 12 kaotust.