Veesaar kerkis Virginia Techi vastu üleplatsimeheks, Adlerilt vägev esitus

Eesti korvpallur Henri Veesaar jätkas USA üliõpilasliigas (NCAA) oma vägevat hooaega, kui juhtis North Carolina võidule Virginia Techi üle. Anete Elisabeth Adler tegi Boston University eest suurepärase mängu ja aitas koolil lisaajal võidu teenida.

Kodus mänginud North Carolina jäi avaveerandil esialgu tagaajaja rolli, aga poolajapausiks oli seis 44:44. Seis oli veel 14 minutit enne mängu lõppu viigis 57:57, aga siis tegi eestlase ülikool 11:3 spurdi ja enam edu ei loovutanud, vormistades soliidse 89:82 (44:44) võidu.

Veesaar tegi taaskord suurepärase esituse, kui viskas üleplatsimehena 26 punkti (kahesed 9/13, kolmesed 2/7, vabavisked 2/3), haaras seitse lauapalli, jagas kaks korvisöötu, tegi ühe vaheltlõike ja pani ühe vägeva kulbi. 26 punkti tähistab tema NCAA punktirekordit, aga keskmängija on tänavu juba kahel korral selle summani jõudnud.

North Carolina mängis viiendat mängu järjest ilma Caleb Wilsonita, kes vigastas 10. veebruaril oma vasakut kätt. Veesaare juhtimisel on North Carolina võitnud nendest viiest mängust neli. North Carolina on võitnud tänavu kõik 17 kohtumist kodupubliku ees, Eesti aja järgi öösel vastu kolmapäeva, 4. märtsi, võõrustatakse veel Clemsonit ja hooaeg lõppeb öösel vastu 8. märtsi NCAA esinumbri Duke'i juures.

North Carolina on võitnud sel hooajal 23 mängu, ACC konverentsis ollakse 11 võidu ja viie kaotusega neljandal tabelireal.

Stefan Vaaks ei saanud haigestumise tõttu Providence'i aidata, aga tiimikaaslased said hästi hakkama, alistades Creightoni võõrsil 79:76 (39:37). Jaylin Sellers tegi tugeva esituse, kogudes 34 minutiga 27 punkti ja neli lauapalli. Providence on kogunud tänavu Big Easti konverentsis seitse võitu ja 11 kaotust, jätkates seitsmendal kohal.

Väljakul ei käinud ka Kerr Kriisa, kuid Cincinnati teenis siiski kodus Oklahoma State'i üle kindla 91:68 (51:33) võidu. Day Day Thomas viskas 26 punkti, Moustapha Thiam tegi 24 punkti ja 15 lauapalliga suure kaksikduubli. Cincinnati on Big 12 konverentsis kogunud kaheksa võitu ja sama palju kaotusi, selle tulemusega jätkatakse kümnendal real.

Võidurõõmu sai tunda ka Kaspar Sepp, kui Cornell alistas Ivy League'is Browni 86:80 (46:45). Eestlane skooris 19 minutiga kolm punkti (kahesed 1/2, kolmesed 0/2, vabavisked 1/2) ning lisas kuus lauda, neli korvisöötu, kaks blokki ja ühe vaheltlõike. Cornell on konverentsis seitsme võidu ja kuue kaotusega neljandal kohal. Simm-Marten Saadi ja Wyoming said samuti võidulisa, alistades kodus Air Force'i 66:62 (35:25). Eestlase arvele jäi 13 minutiga üheksa punkti (kahesed 3/5, kolmesed 1/4) ja kolm lauapalli. Mountain Westis seitse võitu ja 11 kaotust saanud Wyoming jätkab üheksandal real.

Karl Markus Poom ja Northern Arizona pidid aga Big Sky konverentsis leppima 57:88 (25:45) kaotusega, eestlane viskas 18 minutiga neli punkti (kahesed 2/5, vabavisked 0/2), haaras kolm lauda ja tegi ühe vaheltlõike, aga patustas nelja pallikaotusega. Northern Arizona on teeninud neli võitu ja saanud 13 kaotust, konverentsis ollakse viimasel tabelireal.

Anete Elisabeth Adler Autor/allikas: Boston University Women's Basketball

Boston University naiskond võõrustas American ülikooli ning teenis lisaajal 79:76 (14:20, 17:17, 28:18, 12:16, 8:5) võidu, mille viimased viis punkti viskas eestlanna Anete Elisabeth Adler. Keskmängija on teinud suurepärase hooaja ning näitas taset ka hooaja eelviimases mängus, kogudes 38 minutiga 33 punkti (kahesed 14/29, vabavisked 5/9), 11 lauapalli, seitse resultatiivset söötu, viis blokki ja ühe vaheltlõike. Seda kõike ilma ühegi pallikaotuseta. Neljandat aastat NCAA-s mängiva Adleri jaoks tähistab see ühtlasi karjääri punktirekordit.

Keandra Koorits ja Washington State teenisid koduväljakul hooaja viimases mängus Saint Mary'se üle 57:50 (9:8, 20:12, 13:18, 15:12) võidu. Eestlanna mängis kaheksa minutit ja kogus kaks punkti (kahesed 1/2, kolmesed 0/1), kaks lauapalli, ühe korvisöödu ja ühe vaheltlõike.

Kätlin Kanguri kodukool Idaho jätkas oma võimsat hooaega, kui teenis hooaja eelviimases mängus Northern Colorado üle 55:41 (13:17, 9:5, 13:9, 20:10) võidu. Eestlanna sai platsile neljaks minutiks ja sai protokolli kirja ühe lauapalli.