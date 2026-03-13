Veesaar tegi suure kaksikduubli, aga North Carolina kaotas

Võõrustaja North Carolina läks Clemsoni vastu avapoolajal kuuega juhtima, aga külalised tulid sellest kiiresti välja ning läksid avapoolajal üheksaga juhtima, minnes pausile 39:31 eduseisul. Teisel poolajal jõudis Clemson kahekohalise eduni ning juhtis veel kolm ja pool minutit enne lõpusireeni 15 punktiga.

North Carolina tegi siis aga tormilise tagasituleku, milles mängis suurt rolli ka Veesaar. Võõrustaja jõudis 13 sekundit enne mängu lõppu eestlase kolmesega kahe punkti kaugusele, aga Clemson lisas kaks vabaviset ja võitis ACC lõputurniiri veerandfinaali tulemusega 80:79 (39:31).

Veesaar tegi taaskord suurepärase esituse, püstitades NCAA karjääri tippmargi nii punktides kui ka lauapallides. Eestlane viskas 36 minutiga 28 punkti (kahesed 6/10, kolmesed 3/6, vabavisked 5/7) ning haaras 17 lauda, lisades veel kaks korvisöötu ja kaks blokki.

Derek Dixon lisas omalt poolt 16 silma, Seth Trimble panustas 13 punkti ja kaheksa resultatiivse sööduga. North Carolina peab mängima hooaja lõpuni ilma staar Caleb Wilsonita, kes vigastas veebruaris oma kätt ja valmistub nüüd NBA draft'iks. Clemsoni resultatiivseim oli 17 punkti ja 11 lauapalliga kaksikduubli teinud Nick Davidson.

North Carolina langes küll ACC lõputurniiril konkurentsist, aga on kindlustanud koha üliõpilasliiga finaalturniiril ehk Märtsihullusel. Avaringi vastane selgub esmaspäevaks.