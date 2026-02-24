X!

Veesaar ja North Carolina said väärtusliku võidu

Korvpall
Henri Veesaar
Henri Veesaar Autor/allikas: SCANPIX/AP
Põhja-Ameerika üliõpilasliigas NCAA teenis Eesti korvpalluri Henri Veesaare koduülikool North Carolina 77:74 võidu Louisville'i üle.

18. asetusega North Carolina (22-6) jäi kodusaalis Louisville'i (20-8) kuue ja poole minutiga 13:23 kaotusseisu, aga alustas siis teist poolaega 17:2 vahespurdiga ning läks 56:40 juhtima.

Louisville vastas sellele üheksa järjestikuse punktiga ning jõudis päris mängu lõpus löögiulatusse, kuid Mikel Brown Jr. eksis 16 sekundit enne lõpusireeni korvi alt ja suurepärase mängu teinud UNC mängujuht Seth Trimble tabas oma otsustavad vabavisked.

37 minutit väljakul veetnud Trimble kogus oma punktirekordit tähistavad 30 silma. Veesaar oli platsil 30 minutit ja sai selle ajaga kirja 12 punkti (visked 6/12), kaks lauapalli ja ühe vaheltlõike. Ka Luka Bogavac lisas 12 punkti. Louisville tegi väljakult 67 pealeviset, millest 44 sooritasid nende staarid Brown ja Ryan Conwell: esimese arvele jäi 24 ja teine panustas 23 punktiga.

ACC konverentsis viie kaotuse kõrvale kümnenda võidu saanud North Carolina võõrustab laupäeval Virginia Techi (18-10), kellel on konverentsisiseselt seitse võitu ja kaheksa kaotust.

Toimetaja: Anders Nõmm

