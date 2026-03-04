Veesaar aitas North Carolinal võiduseeriat pikendada

Eesti korvpallur Henri Veesaar aitas oma koduülikooli North Carolina neljanda järjestikuse võiduni, kui läinud ööl alistati kodusaalis Clemson 67:63.

Üleriigilises pingereas 17. asetusega North Carolina kaotas avapoolaja 27:30. Teise vaatuse alguses tegi kodumeeskond 12:0 spurdi, mille abil asuti seitsme punktiga (44:38) juhtima. Ehkki Clemson suutis vahe tasa teha ja korraks kolme punktiga (52:49) ette asuda, siis kuulus kohtumise lõpp North Carolinale.

Veesaar viskas North Carolina kasuks 13 punkti (kahesed 6/8, kolmesed 0/1, vabavisked 1/2), võttis kuus lauapalli ja andis neli korvisöötu enne, kui ta teise poolaja lõpuminutitel viie veaga pingile langes. Võitjate parim oli montenegrolane Luka Bogavac, kes tabas kümnest kolmepunktiviskest kuus ja lõpetas 20 punktiga.

North Carolina teenis kuue kaotuse kõrvale 24. võidu. Ööl vastu pühapäeva minnakse võõrsil vastamisi esimesena asetatud Duke'iga (28-2).

Kerr Kriisa koduülikool Cincinnati (17-13) oli kodus 90:68 (43:31) üle Brigham Young'i ülikoolist (20-10). Kriisa koosseisu ei kuulunud. Üleplatsimeheks kerkis 23 punktiga BYU ääremängija AJ Dybantsa, kes võib suvises NBA draft'is osutuda esivalikuks. Nädalavahetusel sõidab Cincinnati külla TCU-le (20-10).