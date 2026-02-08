X!

North Carolina alistas Duke'i lõpusireenil, Veesaarelt jälle kaksikduubel

Korvpall
Henri Veesaar
Henri Veesaar Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Eesti korvpallur Henri Veesaar ja North Carolina ülikool said tunda võidurõõmu, kui alistasid USA üliõpilasliigas (NCAA) neljandana asetatud Duke'i võiduviskega.

Ajaloolised rivaalid kohtusid seekord North Carolina koduväljakul, kuid külalised tormasid varakult 13 punktiga juhtima. Eduseis püsis kümne punkti ümber kuni poolajani, pausil juhtis Duke 41:29. Külalised dikteerisid suuresti mängutempot ka teisel poolajal ning juhtisid veel seitse minutit enne mängu lõppu üheksaga, aga North Carolina näitas sisu ja Henri Veesaare kolmene minut ja 40 sekundit enne lõpusireeni tõi tabloole 68:68 viigi.

Mõlema meeskonna järgmised rünnakud ebaõnnestusid, aga viimane rünnak jäi North Carolinale. Pall läks esmalt mängujuht Derek Dixonile, kes murdis läbi ja leidis siis nurgas täiesti üksi jäänud Seth Trimble'i. Neljandat hooaega North Carolinas palliv Trimble tabas lõpusireeni kõlades külmaverelise kolmese, mis andis võõrustajale vägeva 71:68 (29:41) võidu.

Võitjate parim oli terve mängu ehk 40 minutit platsil veetnud Caleb Wilson, kelle arvele jäi 23 punkti. Võiduviske tabanud Trimble kogus 16 silma, suure panuse andis ka Veesaar, kes kogus 13 punkti (kahesed 5/7, kolmesed 1/2) ja 11 lauapalliga järjekordse kaksikduubli. Sel hooajal on tal sääraseid esitusi kogunenud 13 tükki, seejuures on ta viimases kuues mängus teinud viis kaksikduublit.

Duke'i resultatiivseim oli Cameron Boozer, kes viskas 24 punkti ja haaras 11 lauapalli. 13 hooaega NBA-s mänginud Carlos Boozeri poeg valitakse tulevas draft'is tõenäoliselt kõrgel, võib-olla saab ääremehest ka esivalik. Samasse vestlusse kuulub ka Veesaare tiimikaaslane Caleb Wilson.

Veesaar on kerkinud selle hooajaga paljude ennustusportaalide hinnangul võrdlemisi kindlaks esimese valikuvooru meheks. CBS Sports paigutas oma viimases ennustuses eestlase Denver Nuggetsisse, kus ta abistaks Nikola Jokicit. ESPN-i silmis võiks eestlane minna Cleveland Cavaliersi, USA Today ennustas, et eestlane mängib järgmisel hooajal New York Knicksi särgis.

ACC konverentsis võimsa võidu teeninud North Carolina jätkab seitsme võidu ja kolme kaotusega viiendal kohal. Tabeli tipus on jätkuvalt Duke, kelle jaoks oli see konverentsihooaja esimene kaotus.

Stefan Vaaks ja Providence olid samuti võidukad, kui koduväljakul alistati DePaul 90:72 (43:26). Eestlane mängis 21 minutit ja kogus selle ajaga kaheksa punkti (kahesed 2/2, kolmesed 1/4, vabavisked 1/2), neli korvisöötu ja ühe vaheltlõike.

Simm-Marten Saadi ja Wyoming pidid leppima Utah State'i napi 85:83 (39:35) paremusega, eestlase arvele jäi viis punkti, üks lauapall, üks korvisööt ja üks blokk. Karl Markus Poom tegi Northern Arizona eest kaheksa punkti, viie lauapalli ja kahe resultatiivse sööduga mitmekülgse esituse, aga Weber State võttis kindla 72:53 (38:32) võidu.

Kätlin Kangur ja Idaho teenisid Big Sky konverentsis taas võidulisa, kui alistasid Montana 89:65 (26:16, 18:19, 21:16, 24:14). Eestlanna tõi oma ülikoolile kolm punkti ja neli lauapalli.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

