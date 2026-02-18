X!

Veesaareta mänginud North Carolina sai kindla kaotuse

Korvpall
Henri Veesaar.
Henri Veesaar. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Eesti korvpalluri Henri Veesaare koduülikool North Carolina kaotas läinud ööl NCAA üliõpilasliigas NC State'ile 58:82.

North Carolina jäi üsna ruttu tagaajaja rolli ja poolajaks oldi maas 16 punktiga (26:42). Teine poolaeg mängupilti suurt muutust ei toonud ning lõpuks oli North Carolina sunnitud vastu võtma käimasoleva hooaja suurima kaotuse.

North Carolina resultatiivseimad olid Zayden High ja Jarin Stevenson, kes viskasid mõlemad 13 punkti. Võitjate mänguvankrit vedas Quadir Copeland 20 punktiga.

Henri Veesaar jättis North Carolina eelmise mängu vahele gripilaadsete sümptomite tõttu, kuid puudus läinudöisest mängust jalavigastuse tõttu. Väidetavalt valmistab talle muret Achilleuse kõõlus.

North Carolina on praeguseks võitnud 20 ja kaotanud kuus kohtumist, ACC konverentsis on teenitud kaheksa võitu ja viis kaotust.

Toimetaja: Henrik Laever

