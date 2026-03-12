Annuk jäi naiskonna esitusega rahule: suur lugupidamine lahingu eest

Eelmisel sügisel kõik kolm kohtumist suurelt kaotanud Eesti näitas võõrsil Hollandi vastu sisu ja võitis avapoolaja seitsme silmaga. Võõrustaja pööras kolmandal veerandil siiski kohtumise enda kasuks ja vormistas lõpuks 87:77 (15:20, 18:20, 30:21, 24:16) võidu. Kodupubliku ees jäid eestlannad alla 38 punktiga.

"Algusest peale saime hea energia, plaan oli mängutempo hästi kiireks saada ja siis vaadata, kui kaua kestame. Kestsime peaaegu lõpuni," rääkis peatreener Toomas Annuk ERR-ile.

"See on kindlasti positiivne, mida kaasa võtta. Rahule saab jääda kaitse survega, kiirrünnakutesse jooksmisega ja palli liigutamisega. Need asjad jäid positiivse poole peale," jätkas juhendaja. "Korvpall algab lihtsatest asjadest ja paraku ka lihtsate asjade pärast tuleb kaotus vastu võtta.

"Kui numbriline lõppseis välja arvata, siis mängijaid tuleb igal juhul kõvasti kiita. Suur lugupidamine sellise lahingu eest," lisas Annuk.

Eesti jäi otsustaval veerandil tagaajaja rolli, aga oli kenasti veel mängus sees. Murdehetkeks võib aga pidada Anna Gret Asi viiendat viga, mis saatis mängujuhi üheksa minutit enne lõpusireeni pingile istuma. "Anna Gret on ilmselgelt meie jaoks täielik dirigent väljakul. See, kuidas ta mängutempot kontrollis ja lahendusi pakkus, oli silmale ilus vaadata. Vahepeal ei usugi, et üks meie mängija suudab platsi peal selliseid asju korda saata," ütles Annuk.

Anna Gret Asi Autor/allikas: FIBA

"Jäime surve alla, rotatsioon oli teine. Mingites hetkedes kadus kontroll ära ja Hollandi mängijate kvaliteeti arvestades, nad vormistasid võidu ära," lisas juhendaja. "Atmosfäär saalis oli suurepärane sellise mängu jaoks, korralik korvpalli feeling oli. Sellises mängus peaaegu lõpuvileni mängus püsida, selle saab siit kaasa võtta ja aina rohkem tahaks neid momente kogeda."

Eesti pole seni valiksarjas võiduarvet avada ning vastased on tugevad, kuid korduskohtumine Sloveeniaga andis optimismiks põhjust. "Ütlesin peale mängu mängijatele, et igast kaotusest saab midagi kaasa võtta. Saame siit kaasa ennekõike kaasa võtta eneseusu, kõik mängijad, kes väljakul käisid, said mingit usku. Võime suures plaanis kõigiga mängida, kas 30 või 40 minutit, aga meil ei ole põhjust alt üles vaadata," ütles Annuk.

Eesti kohtub laupäeval võõrsil Sloveeniaga, kes on seni B-grupis võitnud neljast mängust kaks. Kolmapäeval pidid sloveenid leppima Läti kindla paremusega. "Suudame kvaliteetset ja kiiret korvpalli mängida küll ja ainult selles suunas tahame edasi liikuda," jätkas treener. "Kaitses peab surve olema konstantne terve mängu jooksul. Üldiselt on vastased meist suuremad ja me peame oma relvad teistmoodi välja võtma ja ära kasutama – kiirus ja agressiivsus."

Mailis Pokk oli 19 punktiga Eesti resultatiivseim Autor/allikas: FIBA

Ljubljanas toimuva mängu eel on kõigepealt vaja korralikult taastuda. "Kõigil võistkondadel on taastumise ja treeningute vahekord, kuidas mängus värske olla. Sloveenia on kindlasti pärast korralikku kaotust väga motiveeritud meie vastu agressiivselt tulema," ütles Annuk.

Eesmärk on mängida soliidset korvpalli, mitte surve alla jääda, üksteist toetada ja ründes palli liigutada. "Sealt peaks ka meie eelised välja tulema, tuleb veel enesekindlamalt ära realiseerida. [Kolmapäeval] olid ka mõningad momendid, kus jätsime mõnest kohast viskamata, võib-olla mängisime üle. Siin pole midagi mõelda, tulebki enesekindlust näidata ja lõpus näeme, mis seis on."

Annuk loodab, et USA üliõpilasliigast otse koondisele appi tõtanud Keandra Kooritsa roll suureneb, kui noor ääremängija kümnetunnise ajavahega lõpuks ära harjub. "Pühapäeval Las Vegasest tuli, jõudis esmaspäeva õhtul trenni. Ajavahe on meiega kümme tundi, aga ta on tubli olnud ja proovinud uneaega leida. Ta oli tubli ja näitas potentsiaali küll. Ääremängija kvaliteet, mida loodame näha koondises veel aastaid," rääkis ta Kooritsast, kes mängis Hollandi vastu 21 ja pool minutit.

Sloveenia mänguks pole koosseisu veel paika pandud, aga Eesti treeneritel oli plaan koosseisuga mängida ja kõigile naistele kogemust anda. "Eks ikka roteerume, oleme treeneritega läbi arutanud. Iga mäng on väikesed koosseisu muudatused, et kõik, kes kaasas on, saaksid tunde kätte," rääkis peatreener.

"Vaatame, mis homne trenn meile näitab. Aga loodame, et kõik on võimelised mängima. Me teeme lõpliku valiku pärast seda," lõpetas Annuk.

ERR-i spordiportaali otseülekanne Eesti ja Sloveenia mängust algab laupäeval kell 17.20. Järgmisel teisipäeval, 17. märtsil võõrustab Eesti lõunanaaber Lätit, selle mängu ülekanne algab kanalil ETV2 ja ERR-i spordiportaalis kell 18.50.