Peatreener enne mängu Sloveeniaga: peame oma relvad teistmoodi välja võtma

Foto: Siim Lõvi /ERR
Korvpalli naiste EM-valiksarjas pole Eesti alagrupis edasipääsejad veel selgunud. Nii Lätil kui ka Hollandil on tabelis kolm võitu. Kolmandal kohal on kahe võiduga Sloveenia, kellega Eesti mängib laupäeval Ljubljanas.

EM-valiksarja teiseks pooleks seadis korvpallinaiskonna peatreener Toomas Annukilt selge eesmärgi - vahe tugevate vastastega peab novembri mängudega võrreldes olema väiksem.

Esimese eksami läbis naiskond Hollandi vastu ja sai ülesandega hakkama. Kodus saadud miinus 38 pealt jõuti võõrsil miinus kümne peale. Veelgi enam, pinget hoiti lõpuni. See mäng tõstis oluliselt koondise eneseusku võitluseks Sloveeniaga.

"Suudame head, kvaliteetset ja kiiret korvpalli pakkuda küll," lausus Annuk ERR-ile. "Ainult selles suunas tahame edasi liikuda. Kaitsesurve peab olema konstantne terve mängu jooksul, enesekindlus rünnakul ja palli liigutamine ja see kiire mängutempo."

"Arvestades, et vastased on üldjoontes meist suuremad, siis tahaks öelda ka sellevõrra mõnikord aeglasemad. Peame oma relvad teistmoodi välja võtma ja need ära kasutama. Just see kiirus ja agressiivsus taaskord."

Valiksarjas tiheda mängugraafiku juures on olulisteks faktoriteks pikk pink ja hea füüsis. Viimati Lätilt suure kaotuse saanud Sloveenia Annuki sõnul Eestiga pehmelt mängima ei hakka, sest püüab jätkuvalt alagrupist edasipääsu. Tiim peab olema valmis vastase agressiivseks surveks.

"Kindlasti mitte siin surve alla jääda, üksteist aidata ja toetada rünnakul ja kaitses, palli liigutada rünnakul omavahel," loetles ta eduka mängu eelduseid. "Seal peaks ka mõned meie eelised ikkagi välja tulema. Tuleb enesekindlust näidata väljakul ja eks lõpus näeb, mis need seisud on."

Sloveenia - Eesti mängu otseülekanne algab laupäeval, 14. märtsil kell 17.20 ERR-i spordiportaalis. Alates kell 18.30 algab ülekanne ka ETV2 vahendusel.

Toimetaja: Siim Boikov

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo