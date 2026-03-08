Kiplimo sai maailmarekordi taas endale, eestlane oli 10 km jooksus teine

Kiplimo püstitas 2021. aasta novembris ajaga 57.31 just Lissabonis poolmaratoni maailmarekordi ning hoidis seda pea kolm aastat, kuni etioopialane Yomif Kejelcha sellelt 2024. aasta oktoobris Valencias sekundi maha lihvis. Pühapäeval sai 25-aastasest Kiplimost taaskord maailmarekordimees, kui ta ületas Lissabonis finišijoone ajaga 57 minutit ja 20 sekundit.

"Olen nii õnnelik, et maailmarekordi tegin. Tundsin pärast kümmet kilomeetrit, et see võib võimalik olla. Üritasin viimastel kilomeetritel lihtsalt tempot veel peale panna," sõnas ugandalane.

Tegelikult läbis ta 2025. aasta veebruaris Barcelonas distantsi 56 minuti ja 42 sekundiga, aga ametlikuks maailmarekordiks seda ei kinnitatud, sest Barcelonas kasutati tempoautot.

Kiplimo jooksis esimese osa distantsist koos Nicholas Kipkoririga, aga jättis viimase viie kilomeetriga keenialase seljataha. Kipkorir kaotas lõpuks võitjale 48 sekundiga, pronksmedali sai keenialane Gilbert Kipkosgei Kiprotich, kes kaotas võitjale minuti ja 39 sekundiga

10 kilomeetri distantsil võidutses portugallane Hermano Ferreira ajaga 31.35, teise koha sai 18-aastane eestlane Remi Edur, kes kaotas võitjale 37 sekundiga.

Naiste seas võidutses etiooplanna Tsigie Gebreselama, kelle ajaks jäi 1:04.48. Talle järgnesid keenialannad Janeth Chepngetich (+2.02) ja Regina Wambui (+2.22). Eestlanna Külli Sizask saavutas avatud klassi poolmaratonil neljanda koha, kaotades võitjale Claudia Almeidale kahe minuti ja 55 sekundiga. Kolmas koht jäi 52 sekundi kaugusele.