Kuuba pidi Portugali turniiri poolfinaalis esinumbri paremust tunnistama

Eesti sulgpallur Kristin Kuuba tagas Portugalis Caldas da Rainhas toimuval turniiril koha poolfinaalis, kus mängib turniiril esimese asetuse saanud brasiillannaga.

Kaheksanda asetatud Kuuba (BWF 127.) alustas turniiri kahe pingelise võiduga, kui alistas avaringis rumeenlanna Vlada Ginga (BWF 486.) 11:21, 21:15, 21:19 ning teises ringis šveitslanna Azkya Aliefa Ruhanda 21:16, 16:21, 21:18.

Veerandfinaalis läks Eesti esinumber vastamisi Gianna Stiglichiga (BWF 169.) ning suutis itaallanna alistada 21:16, 21:18. Kuuba kohtus pühapäeval turniiri esinumbri Juliana Viana Vieiraga (BWF 68.) ning pidi tunnistama brasiillanna paremust tulemusega 21:16, 21:12.

Kuuba jaoks oli tegemist viimase turniiriga enne aprillis Hispaanias toimuvaid Euroopa meistrivõistlusi.

Naisüksikmängu kvalifikatsioonis osales eestlannadest Catlyn Kruus ning segapaari põhitabelis Ramona Üprus ja Mikk Õunmaa. Kruus võitis kvalifikatsiooniturniiril esimese mängu, aga pidi siis vastase paremust tunnistama. Üprus ja Õunmaa said neljanda asetuse ja avaringis vabapääsme, aga said teises ringis kolmegeimilise kaotuse.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

