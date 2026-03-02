Taas Läti alistanud Poola jõudis järgmisesse ringi, Soome samuti edasi

Reedel Riias Lätist napilt 84:82 jagu saanud Poola oli kodus märksa kindlam, võites 92:72. Võitjatele tõi Jordan Loyd 21 punkti ja võttis kuus lauapalli, Michal Sokolowski lisas 20 punkti ja võttis kaheksa lauapalli. Läti parim oli Arturs Strautins 20 punktiga.

Poolal on F-alagrupis ainsana neljast mängust neli võitu ja sellega on edasipääs teise ringi kindlustatud. Holland sai kahe võidu kõrvale teise kaotuse, kui kodusaalis jäädi napilt 87:88 alla Austriale.

G-alagrupis kolmanda võidu teeninud Soome kindlustas samuti edasipääsu, samast alagrupist tagas koha teises ringis ka Prantsusmaa. Soome oli pühapäeval kodus Belgiast 78:75 parem, Prantsusmaa alistas Le Mansis peetud kohtumises 98:79 Ungari.

E-alagrupist kindlustasid edasipääsu nii Horvaatia, Saksamaa kui Iisrael, esimesed kaks on teeninud seitse ja Iisrael kuus punkti. Pühapäeval alistas Saksamaa kodus lisaajal Horvaatia 91:89, võiduta jätkav Küpros jäi kodupubliku ees Iisraelile alla 54:83.