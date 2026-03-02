X!

Taas Läti alistanud Poola jõudis järgmisesse ringi, Soome samuti edasi

Korvpall
Poola korvpallikoondislased võitu tähistamas
Poola korvpallikoondislased võitu tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Korvpall

Korvpalli MM-valiksarjas tagas Poola koha teises ringis, alistades teist korda Läti.

Reedel Riias Lätist napilt 84:82 jagu saanud Poola oli kodus märksa kindlam, võites 92:72. Võitjatele tõi Jordan Loyd 21 punkti ja võttis kuus lauapalli, Michal Sokolowski lisas 20 punkti ja võttis kaheksa lauapalli. Läti parim oli Arturs Strautins 20 punktiga.

Poolal on F-alagrupis ainsana neljast mängust neli võitu ja sellega on edasipääs teise ringi kindlustatud. Holland sai kahe võidu kõrvale teise kaotuse, kui kodusaalis jäädi napilt 87:88 alla Austriale.

G-alagrupis kolmanda võidu teeninud Soome kindlustas samuti edasipääsu, samast alagrupist tagas koha teises ringis ka Prantsusmaa. Soome oli pühapäeval kodus Belgiast 78:75 parem, Prantsusmaa alistas Le Mansis peetud kohtumises 98:79 Ungari.

E-alagrupist kindlustasid edasipääsu nii Horvaatia, Saksamaa kui Iisrael, esimesed kaks on teeninud seitse ja Iisrael kuus punkti. Pühapäeval alistas Saksamaa kodus lisaajal Horvaatia 91:89, võiduta jätkav Küpros jäi kodupubliku ees Iisraelile alla 54:83.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

korvpalliuudised

10:14

Taas Läti alistanud Poola jõudis järgmisesse ringi, Soome samuti edasi

09:07

Knicks lõpetas Spursi 11-mängulise võiduseeria

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

01.03

Veesaar kerkis Virginia Techi vastu üleplatsimeheks, Adlerilt vägev esitus

28.02

Viga saanud Tassi asemel kaasati korvpallikoondisse Vene

28.02

Iisraeli korvpall pandi pausile, leegionärid viiakse riigist välja

28.02

Läti ja Leedu korvpallikoondis said valusad kaotused

28.02

Thunder murdis tuliseks kiskunud mängus Nuggetsi lisaajal

27.02

Jalga väänanud Tass: loodetavasti ei lähe viimase kahe kuu töö kaduma

27.02

Drell: saime uimasena oma sahmakad ära, aga meid on raske peatada

27.02

Kolmanda veerandaja mõõna seljatanud Eesti alistas MM-valiksarjas Rootsi

27.02

Charlotte'i snaiper tegi ajalugu, Phoenix alistas Lakersi lõpusekunditel

27.02

Hermet: oleme trikoloori eest väljas, anname endast kõik

26.02

Valencia häbistas Baskoniat ja tõusis Euroliigas teiseks

26.02

Rannula: 12 meest on valitud, aga see on sõjasaladus

videod

sport.err.ee uudised

12:49

Kolm Eesti suusatajat pääses juunioride MM-il sprindis veerandfinaali

12:25

Jaama ja Paalberg alustasid suusaorienteerumise MM-i 29. kohaga

11:47

Osad Miss Valentine'il osalenud võimlejad ei saa alanud sõja tõttu koju

11:21

Noor Eesti tennisist jõudis Stockholmis U-14 turniiril veerandfinaali

10:44

Eestlased kogusid virtuaalselt sisesõudmise MM-ilt 16 medalit

10:14

Taas Läti alistanud Poola jõudis järgmisesse ringi, Soome samuti edasi

09:42

Tõugjas aitas ka oma teises ametlikus mängus Halmstadi värava puhtana hoida

09:07

Knicks lõpetas Spursi 11-mängulise võiduseeria

08:40

Lajal säilitas edetabelis koha, Glinka langes pisut

08:08

Eesti võimleja võitis Tartus üksikalade võistlusel kaks medalit

01.03

Eesti jalgpallinoored alistasid penaltiseerias Fääri saared

01.03

Eesti jääpurjetaja lõpetas aastakümneid kestnud ootuse

01.03

Raffaeli: olen sama Sofia, kes olin enne olümpiamedalit

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

01.03

Galerii: Eesti hokinaiskond jätkas kodusel MM-turniiril võidukalt Uuendatud

loetumad

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

01.03

Medvedev sai Dubais ilma finaalita karikat tõsta

27.02

Mölder: ukrainlannad tulevad siia 30 tundi bussiga, hoian neile pöialt

01.03

Veesaar kerkis Virginia Techi vastu üleplatsimeheks, Adlerilt vägev esitus

01.03

Kläbo võiduseeria jätkus ka Faluni MK-etapil, eestlased viiendas kümnes

28.02

VIDEO | Karalis kerkis teivashüppe kõigi aegade edetabelis teiseks

01.03

Lakers jooksis Luka ja LeBroni juhtimisel Warriorsist üle

01.03

Aigro sai Kulmi lennumäe teisel võistlusel 24. koha, Prevc taaskord esimene Uuendatud

28.02

Eestlanna võitis Bangkokis ajaloolise tiitlivöö

01.03

Eesti ralliässad jäid Soome meistrivõistlustel Lappist sekundite kaugusele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo