X!

Pärnu tuli raskest seisust välja ja viis seeria otsustavasse mängu

Võrkpall
Pärnu VK
Pärnu VK Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Võrkpall

Pärnu VK alistas võõrsil Võru Barruse 3:2 (22:25, 25:17, 22:25, 25:19, 15:11) ja viigistas võrkpalli Balti liiga poolfinaalseeria üks-ühele.

Pärnu rünnak oli 47 ja vastuvõtt 39 protsenti, blokist teeniti 16 ja servilt kaheksa punkti. Võru vastavad näitajad olid 44 ja 33 protsenti, 11 ja neli punkti.

Daniel Ramirez Pita tõi võitjatele 27 (+18) ja Tristan Täht 20 (+13) punkti. Võru parim oli Renato Santos lausa 30 punktiga (+19), Kyle Wilson lisas 21 punkti (+10).

Põhiturniiri võitnud ja selle jooksul vaid ühe kaotuse vastu võtma pidanud Pärnu kaotas poolfinaali avamängu Võrule samuti viiegeimilise lahinguga. Otsustav mäng peetakse teisipäeval, 3. märtsil Pärnus.

Samuti on üks-üks viigiseisul teine poolfinaal. Tartu Bigbank alistas kodus Robežsardze/RSU 3:1, aga kaotas sama tulemusega võõrsil. Otsustav mäng peetakse samuti teisipäeval Tartus.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

võrkpalliuudised

20:08

Pärnu tuli raskest seisust välja ja viis seeria otsustavasse mängu

17:12

Baltikumi parima naiskonna tiitel rändab Leetu

14:33

Põhiturniiril võidutsenud Rae Spordikool jäi Balti liigas sootuks medalita

28.02

TÜ/Bigbank tuli keerulisest seisust võidukalt välja, Rae mängib pronksile Uuendatud

28.02

Tartu Bigbank peab finaalikoha teenima otsustavas mängus

27.02

Jüris selgub Balti riikide parim võrkpallinaiskond

26.02

Rikberg ootab Lätis vastastelt kiiret mängu

25.02

Võrkpalli Balti liiga poolfinaale alustasid võiduga Tartu ja Võru

25.02

Soosik Rae asus kindla võiduga veerandfinaali juhtima

25.02

Tiisaar ja Korotkov alustavad hooaega uue halli ja uue treeneriga

24.02

Soosik alustab võrkpalli naiste meistriliiga veerandfinaalseeriat

23.02

TÜ/Bigbank jõudis Balti liigas poolfinaali

23.02

Allik tuli Itaalias karikavõitjaks, Tähelt finaalis karjääri punktirekord

21.02

Kindlalt kaotanud TÜ/Bigbank peab edasipääsu püüdma otsustavas mängus

21.02

TalTech/Nordaid kindlustas sisuliselt põhiturniiri kolmanda koha

videod

sport.err.ee uudised

20:08

Pärnu tuli raskest seisust välja ja viis seeria otsustavasse mängu

19:31

Eesti hokinaiskond jätkas kodusel MM-turniiril võidukalt

19:02

Weng võidutses rootslaste koduõuel

18:47

Verlin läbis tõkkesprindi taas kaheksast sekundist kiiremini

18:02

VAATA OTSE | Eesti korvpallikoondis võõrustab MM-valiksarjas Rootsit Uuendatud

17:29

Bezzecchi alustas hooaega imelise nädalalõpuga, tiitlikaitsja katkestas

17:12

Baltikumi parima naiskonna tiitel rändab Leetu

16:56

Erik Sorga karjäär jätkub Fääri saartel

16:17

Aigro sai Kulmi lennumäe teisel võistlusel 24. koha, Prevc taaskord esimene Uuendatud

16:12

Sofia Goggia astus tubli sammu kristallgloobuse suunas

15:41

Eesti profiklubi Quick Pro Teamiga liitus kaks ronijat

15:04

Kläbo võiduseeria jätkus ka Faluni MK-etapil, eestlased viiendas kümnes

14:33

Põhiturniiril võidutsenud Rae Spordikool jäi Balti liigas sootuks medalita

13:53

Belgia klassikul domineerisid Hollandi ratturid

13:16

Morozov tuli kahe ja poole aasta parima tulemusega konverentsi meistriks

loetumad

18:02

VAATA OTSE | Eesti korvpallikoondis võõrustab MM-valiksarjas Rootsit Uuendatud

27.02

Mölder: ukrainlannad tulevad siia 30 tundi bussiga, hoian neile pöialt

28.02

VIDEO | Karalis kerkis teivashüppe kõigi aegade edetabelis teiseks

09:04

Veesaar kerkis Virginia Techi vastu üleplatsimeheks, Adlerilt vägev esitus

28.02

Eestlanna võitis Bangkokis ajaloolise tiitlivöö

28.02

Kulbin võitis juunioride MM-il pronksi, Varikov noorte seas kuues Uuendatud

28.02

Viga saanud Tassi asemel kaasati korvpallikoondisse Vene

10:59

Medvedev sai Dubais ilma finaalita karikat tõsta

27.02

Kolmanda veerandaja mõõna seljatanud Eesti alistas MM-valiksarjas Rootsi

28.02

Kivikas alistas Võro ja Otti, Bruus kordas hooaja parimat tulemust

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo