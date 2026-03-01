Pärnu tuli raskest seisust välja ja viis seeria otsustavasse mängu

Pärnu rünnak oli 47 ja vastuvõtt 39 protsenti, blokist teeniti 16 ja servilt kaheksa punkti. Võru vastavad näitajad olid 44 ja 33 protsenti, 11 ja neli punkti.

Daniel Ramirez Pita tõi võitjatele 27 (+18) ja Tristan Täht 20 (+13) punkti. Võru parim oli Renato Santos lausa 30 punktiga (+19), Kyle Wilson lisas 21 punkti (+10).

Põhiturniiri võitnud ja selle jooksul vaid ühe kaotuse vastu võtma pidanud Pärnu kaotas poolfinaali avamängu Võrule samuti viiegeimilise lahinguga. Otsustav mäng peetakse teisipäeval, 3. märtsil Pärnus.

Samuti on üks-üks viigiseisul teine poolfinaal. Tartu Bigbank alistas kodus Robežsardze/RSU 3:1, aga kaotas sama tulemusega võõrsil. Otsustav mäng peetakse samuti teisipäeval Tartus.