X!

Morozov tuli kahe ja poole aasta parima tulemusega konverentsi meistriks

Kergejõustik
Viktor Morozov
Viktor Morozov Autor/allikas: Fighting Illini Track and Field & Cross Country
Kergejõustik

Eesti kolmikhüppaja Viktor Morozov tuli USA üliõpilasliiga (NCAA) Big 10 konverentsi meistriks, kui maandus Indianas toimunud võistlusel 16 meetri ja 38 sentimeetri kaugusel.

Illinois' ülikoolis tudeeriv Morozov sai juba esimesel katsel kirja 16.11, millest oleks piisanud Big 10 meistritiitli jaoks, aga parandas teisel katsel seda tulemust 14 sentimeetri võrra.

Kolmas katse ebaõnnestus, aga neljandal sai Morozov tulemuseks 16 meetrit ja 38 sentimeetrit, millega tuli kindlalt konverentsi meistriks. Tegemist on Morozovi karjääri paremuselt teise tulemusega, 2023. aasta augustis tuli ta 16.45-ga U-20 vanuseklassi Euroopa meistriks.

Teise koha pälvis Purdue ülikooli sportlane Chidozie Kalu tulemusega 16.01, Oregoni sportlane Tre Betts pälvis 15.98-ga pronksi.

13.-14. märtsini toimuvad Arkansases NCAA sisemeistrivõistlused.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Kergejõustiku uudised

13:16

Morozov tuli kahe ja poole aasta parima tulemusega konverentsi meistriks

28.02

Treeneriga koostöö lõpetanud Kivikas: hooaeg on olnud keeruline

28.02

VIDEO | Karalis kerkis teivashüppe kõigi aegade edetabelis teiseks

28.02

Kivikas alistas Võro ja Otti, Bruus kordas hooaja parimat tulemust

28.02

Mülla edukast sisehooajast: rekordit võib veel natukene nihutada

26.02

Spordikohus lühendas Etioopia jooksutähe võistluskeeldu

26.02

Eesti meistrivõistlused toovad areenile kohalikud kergejõustikutipud

23.02

Noored kergejõustiklased püstitasid Balti meistrivõistlustel kaks rekordit

23.02

Nurme hooaja avastardist: hall juuksekarv ei sega kiiresti jooksmast

22.02

Julia Rakitina läbis Soomes ööpäevaga üle 188 kilomeetri

21.02

Mülla lisas Eesti rekordile veel kolm sentimeetrit

20.02

Keely Hodgkinson ületas ligi 24 aastat püsinud maailmarekordi

15.02

Mülla uuendas teivashüppe Eesti rekordit: hooaeg on läinud tõusvas joones

14.02

Kronbergs ja Šalkauskas püstitasid uued Eesti rekordid

08.02

Kompus hüppas end Eesti kõigi aegade edetabeli teiseks meheks

08.02

Femke Bol jooksis uue distantsi debüüdil kohe Hollandi rekordi

06.02

Verlin jooksis Madridis võimsa rahvusrekordi ja tagas MM-pääsme

06.02

Operatsioonil käinud Ingebrigtsen jätab tõenäoliselt vahele kogu hooaja

05.02

Teivashüppe olümpiapronks sai võistluskeelu

03.02

Verlin nihutas Ostravas taas Eesti rekordit

sport.err.ee uudised

13:53

Belgia klassikul domineerisid Hollandi ratturid

13:16

Morozov tuli kahe ja poole aasta parima tulemusega konverentsi meistriks

12:42

Käsipallikohtunikud Kull ja Tint vilistasid jälle Meistrite liiga kohtumist

12:11

Meistrite liiga kohta jahtiv Liverpool lõi West Hamile viis väravat

11:37

Lakers jooksis Luka ja LeBroni juhtimisel Warriorsist üle

10:59

Medvedev sai Dubais ilma finaalita karikat tõsta

10:32

Kaks Eesti lumelaudurit jõudis juunioride MM-il lõppvõistlusele

10:07

Eesti ralliässad jäid Soome meistrivõistlustel Lappist sekundite kaugusele

09:35

ERR-i taliolümpiamängude teleülekandeid jälgis üle 600 000 vaataja

09:04

Veesaar kerkis Virginia Techi vastu üleplatsimeheks, Adlerilt vägev esitus

08:30

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis naudib Rootsi vastu kodupubliku tuge

08:05

Käit ja Thun said kümnenda võidu järjest

28.02

Seeman võitis viienda ITF-i tiitli

28.02

Metsa ja Heina klubid teenisid Saksamaa kõrgliigas võidulisa

28.02

Treeneriga koostöö lõpetanud Kivikas: hooaeg on olnud keeruline

28.02

Kulbin võitis juunioride MM-il pronksi, Varikov noorte seas kuues Uuendatud

28.02

VIDEO | Karalis kerkis teivashüppe kõigi aegade edetabelis teiseks

28.02

ETV spordisaade, 28. veebruar

28.02

Viga saanud Tassi asemel kaasati korvpallikoondisse Vene

28.02

FOTOD | Eesti jäähokinaiskond alustas kodust MM-turniiri kindla võiduga Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo