Morozov tuli kahe ja poole aasta parima tulemusega konverentsi meistriks

Eesti kolmikhüppaja Viktor Morozov tuli USA üliõpilasliiga (NCAA) Big 10 konverentsi meistriks, kui maandus Indianas toimunud võistlusel 16 meetri ja 38 sentimeetri kaugusel.

Illinois' ülikoolis tudeeriv Morozov sai juba esimesel katsel kirja 16.11, millest oleks piisanud Big 10 meistritiitli jaoks, aga parandas teisel katsel seda tulemust 14 sentimeetri võrra.

Kolmas katse ebaõnnestus, aga neljandal sai Morozov tulemuseks 16 meetrit ja 38 sentimeetrit, millega tuli kindlalt konverentsi meistriks. Tegemist on Morozovi karjääri paremuselt teise tulemusega, 2023. aasta augustis tuli ta 16.45-ga U-20 vanuseklassi Euroopa meistriks.

Teise koha pälvis Purdue ülikooli sportlane Chidozie Kalu tulemusega 16.01, Oregoni sportlane Tre Betts pälvis 15.98-ga pronksi.

13.-14. märtsini toimuvad Arkansases NCAA sisemeistrivõistlused.