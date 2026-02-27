X!

Kolmanda veerandaja mõõna seljatanud Eesti alistas MM-valiksarjas Rootsi

Korvpalli Eesti koondis
Rootsi - Eesti korvpalli MM-valikmäng
Rootsi - Eesti korvpalli MM-valikmäng Autor/allikas: SCANPIX/TT NEWS AGENCY
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis teenis reedel MM-valiksarjas teise võidu, kui alistas Henri Drelli 23 punkti toel võõrsil Rootsi 88:77 (22:22, 24:14, 11:22, 31:19).

22:22 viigiga lõppenud avaveerandi järel alustas Eesti Stockholmis teist veerandaega väga hästi ning läks 34:24 juhtima. Koos avaveerandi lõpuga tegi külalismeeskond 17:2 vahespurdi, positiivselt paistsid näiteks silma kaks kaugviset tabanud Kristian Kullamäe, kaitses kõvasti vaeva näinud Henri Drell ning rabeda alguse järel edukalt mängujuhi rolli täitma hakanud Kasper Suurorg.

Teise veerandaja keskel kahandas Rootsi vahe mitmel puhul viiele punktile, aga Suuroru punktid ja Kregor Hermeti ning Karl Johan Lipsu vabavisked taastasid vaheajaks kahekohalise, 46:36 edu. Suurorg viskas avapoolajal üheksa punkti, Drell lisas kaheksa ja kolm meest kuus punkti.

Teine poolaeg algas Eesti jaoks karmilt. Rootsi tegi nelja minutiga 10:0 vahespurdi ja jõudis viigini, lisaks vigastas Matthias Tass hüppeliigest ning hiljem väljakule ei naasnudki, veerandaja lõpus suurendas Melwin Pantzar võõrustajate eduseisu juba kuuele punktile. Eesti viskas viimase minutiga aga viis punkti, kohe otsustava perioodi alguses tabasid kaugelt Drell ja Kaspar Treier ning Eesti haaras 63:58 eduseisu.

Viimase veerandaja keskel hoidis ise resultatiivselt mänginud Eesti kodumeeskonda ligi neli minutit ühe punkti peal ja Drelli ning Janari Jõesaare korvid hoidsid Eestit kindlalt peal. Lõpusireeniks jäi tabloole Eesti 88:77 võit.

25 kaugviskest üheksa tabanud Eesti resultatiivseim oli lõpuks Drell, kes kogus 23 punkti (visked väljakult 7/12, vabavisked 7/8). Treier ja Kullamäe lisasid 13 ning Jõesaar kümme punkti. Suurorg lõpetas mängu üheksa punkti ja viie korvisööduga, Artur Konontšuki arvele jäi üheksa punkti ja kuus lauapalli.

Enne mängu:

Eesti koondis alustas valiksarja vinge võiduga, kui Sloveenias teeniti Kristian Kullamäe külmaverelise kolmesega lisaajal napp võit. Mõni päev hiljem tuli aga kodupubliku ees Tšehhi viiepunktilist paremust tunnistada. Sel nädalal mängitakse kahel korral Rootsiga, esmalt võõrsil ja juba pühapäeval Unibet Arenal.

Peatreener Heiko Rannula võttis Stockholmi kaasa 14 meest, reedeses kohtumises jäävad kõrvale Siim-Sander Vene ja Erik Makke. Lisaks ei tee esimeses mängus kaasa Hugo Toom ja Leemet Böckler.

"Peame pingele vastu pidama. Eks oleme neid tasavägiseid ja tähtsaid mänge juba mänginud. Loodetavasti oleme neist üht-teist õppinud," rääkis peatreener ERR-ile. "Saame aru, et see on mõlemale meeskonnale väga tähtis mäng. MM-valiksarjas on iga mäng arvel, iga mäng läheb järgmisesse ringi kaasa."

"Meil on täna rotatsioon pikem, me ei pea sõltuma nii palju konkreetsetest mängijatest. Üle pikkade aastate oleme saanud praktiliselt maksimaalse koosseisu kätte. Meeskond on olemas, aga vaja seda väljakul tõestada. Ainult paberi peal ei piisa," lisas treener.

Rootsi koondis alustas valiksarja kahe kaotusega, Tšehhile jäädi alla 80:97 ja Sloveeniale 83:94. Vastast ei tohi aga kuidagi alahinnata, sest kvaliteeti on palju ja just eriti tagaliinis, kus tegusid teeb Badalona Joventuti mängujuht Ludvig Hakanson.

"Neil on seal väga kõrgel tasemel mängijad ja eriti koondises tunnevad ennast liidritena ja võtavad palju endale peale," rääkis Rannula. "Kindlasti on meeskondlik kaitse võidu võti. Rootsi mängib kiiret mängu, palju kaugviskeid. Oleme nende vastu piisavalt mänginud, seega üks-üks kaitse, meeskondlik kaitse on oluline. Peame aru saama ka momentumist. Kui mängus tekivad momendid, kus mängijad hakkavad rohkem enese peale võtma, siis peab kogu meeskond reageerima."

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne pühapäevasest kohtumisest algab kell 18.30.

Toimetaja: ERR Sport

