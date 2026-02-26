X!

Rannula: 12 meest on valitud, aga see on sõjasaladus

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis/ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondise peatreener Heiko Rannula võttis Stockholmi kaasa 14 mängumeest. Et rootslased saaks taktikaliselt pead murda, ei öelnud ta õhtuse treeningu järel välja, kes on need kaks meest, kes reedel MM-valikmänguks tiimi ei mahu.

Eesti korvpallikoondis kohtub sel nädalal maailmameistrivõistluste valiksarja raames kaks korda Rootsiga, esmalt 27. veebruaril Stockholmis ning kaks päeva hiljem Tallinnas Unibet Arenal. Stockholmis mängitakse enam kui 8000 kollasesse särki riietatud pealtvaataja ees.

"Peame pingele vastu pidama. Eks oleme neid tasavägiseid ja tähtsaid mänge juba mänginud. Loodetavasti oleme neist üht-teist õppinud," rääkis Rannula õhtuse trenni järel ERR-ile. "Saame aru, et see on mõlemale meeskonnale väga tähtis mäng. MM-valiksarjas on iga mäng arvel, iga mäng läheb järgmisesse ringi kaasa."

Rannula valis esmaspäeval välja 16 meest, kes alustasid ettevalmistust mängudeks Rootsiga, kuid Stockholmi võeti kaasa 14 koondislast. Esimesest mängust jäävad kindlasti eemale Hugo Toom ja Leemet Böckler, ülejäänud kaks eemalejääjat selguvad vahetult enne mängu.

"12 meest on valitud, aga see on sõjasaladus. Selle ütleme vahetult enne mängu välja. Las vastased skaudivad võimalikult suure arvu mängijaid," selgitas Rannula, lisades, et koondises on kõva konkurents: "Meil on täna rotatsioon pikem, me ei pea sõltuma nii palju konkreetsetest mängijatest. Üle pikkade aastate oleme saanud praktiliselt maksimaalse koosseisu kätte. Meeskond on olemas, aga vaja seda väljakul tõestada. Ainult paberi peal ei piisa."

Rootsi koondise suurimaks tugevuseks on tagaliin. "Neil on seal väga kõrgel tasemel mängijad ja eriti koondises tunnevad ennast liidritena ja võtavad palju endale peale. Meie teame, et see tähelepanu peab kaitses olema ja meil on kaitsemängijad nende jaoks olemas. Kindlasti on meeskondlik kaitse võidu võti. Rootsi mängib kiiret mängu, palju kaugviskeid. Oleme nende vastu piisavalt mänginud, seega üks-üks kaitse, meeskondlik kaitse on oluline. Peame aru saama ka momentumist. Kui mängus tekivad momendid, kus mängijad hakkavad rohkem enese peale võtma, siis peab kogu meeskond reageerima," ütles Rannula.

MM-valiksarja esimene ring peeti eelmise aasta novembris. Eesti sai Kristian Kullamäe võiduviskega Sloveenias 94:93 võidu, aga pidi kodusaalis Tšehhi viiepunktilist paremust tunnistama. "Mõlemad Rootsi mängud on olulised. Oleme siiamaani tõestanud, et suudame kahe mängu peale ühe maksimaalse soorituse teha. Nüüd tahaks kahte mängu kokku panna," sõnas Rannula.

Mõlemat Eesti-Rootsi kohtumist saab otsepildis vaadata ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Toimetaja: Henrik Laever

