Jalga väänanud Tass: loodetavasti ei lähe viimase kahe kuu töö kaduma

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis teenis reedeses MM-valikmängus Rootsi vastu 88:77 võidu, aga sai kolmanda veerandaja alguses korraliku ehmatuse, kui äsja vigastuspausilt naasnud Matthias Tass väänas taas hüppeliigest.

Möödunud aasta lõpus ülekoormusvigastuse järel hüppeliigese operatsioonil käinud Tass on lootusrikas, et midagi hullu siiski ei juhtunud. "Kahjuks õnn ei olnud minu poolel," rääkis Tass mängu järel ERR-ile. "Väänasin sedasama opereeritud hüppeliigest jälle. Homme peaks testid olema, kontrollime, mis seal tegelikult juhtus. Hoiame pöidlad pihus, et midagi väga hullu pole."

"Ma ühe korra nägin seda klippi: kuidagi õnnetult astusin Rootsi mängija jala peale. Tänu taevale, et ma ise maandumises ei olnud, siis oleks võib-olla tulemus hullem olnud. Läks, nagu läks. Füsiod teevad täna kindlasti minuga tugevat tööd," kinnitas Tass.

Keskmängija sõnul tundis ta ennast väljakul kuni vigastuseni mugavalt. "Kõik liigutused olid korvpalliplatsil peaaegu samal tasemel kui enne operatsiooni. Loodetavasti selle viimase kahe kuu töö ei lähe selle väikese pisivigastuse tõttu kaduma. Poisid said ilma minuta väga hästi hakkama, loodetavasti ei ole mind neil ka pühapäeval vaja!"

Toimetaja: Anders Nõmm

