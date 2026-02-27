X!

Drell: saime uimasena oma sahmakad ära, aga meid on raske peatada

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis teenis reede õhtul Stockholmis väärt võidu, kui alistas maailmameistrivõistluste valiksarjas Rootsi 88:77.

Eesti võitis avapoolaja kümne punktiga, aga lubas siis võõrustajad kolmandal veerandajal ise kuue punktiga juhtima. Kolmanda perioodi lõpp ja otsustava algus kuulusid taas Eestile ja nii võeti väärtuslik võit. Rootsiga mängitakse Tallinnas juba pühapäeval.

Mängujuhi Kristian Kullamäe sõnul on mängu taoline käik veidi paratamatus. "Me ei ole ju jälle koos trenni teinud. Väga palju kõikus see mäng, aga panime lõppkokkuvõttes oma paremuse maksma. Me ei suutnud küll energiat 40 minutit hoida, aga arvan, et meil oli seda kokkuvõttes rohkem," tõdes Kullamäe.

"Rootslased mängivad suhteliselt lihtsat, minu jaoks ebastandardset rünnakut: kiired visked, kõrged katted, millega jäime hätta," jätkas Kullamäe. "Kolmanda veerandaja lõpus ja neljanda alguses kosusime, saime sellega hakkama. [Henri] Drell tegi ka rünnakul häid korve ja see viis meid lõpus võidule. Drell oli tubli.

Eestil on H-valikgrupis kaks võitu ja üks kaotus, nagu ka Sloveenial ja Tšehhil. Edasipääsuks on vaja neljases grupis pääseda kolme parema sekka: kas reedene võit tõstis Eesti teise ringi lävele? "Rahu-rahu, nii hästi ei ole veel!" naeris Kullamäe. "Ma arvan, et võlgneme Eesti rahvale ühe hea mängu kodusaalis pühapäeval ka."

Eesti resultatiivseimaks kerkis 23 punkti visanud Henri Drell, kes paistis positiivselt silma ka kaitses ning tabas tähtsaid vabaviskeid. "Me tulime kolmandal veerandajal natuke uimasena välja, mõtlesime, et mäng on juba tehtud. Saime kohe oma sahmakad ära. Aga niipea, kui oleme fookuses ja mängime kokku, siis oleme raskesti peatatavad," kinnitas ääremängija.

Drell pidas väljakul duelli klubikaaslase Ludde Hakansoniga, meeste leivaisa Badalona täiendas hiljuti ridu kunagise NBA draft'i teise valiku Jabari Parkeriga. "Seda mängu vaatas Badalona peatreener ka, nad võtsid Jabari Parkeri.. ma loodan, et see mäng näitas, et Jabari Parkerit poleks vaja olnud, Henri Drellist piisab ka!"

Koondise peatreener Heiko Rannula tunnistas mängu järel, et võiduga peab rahul olema, ent Stockholmist võetakse kaasa ka õppetunde. "Pick and roll [kate kattest] plaaniga panime mängu alguses natuke puusse. Reageerisime, asjad toimisid, kolmanda veerandaja algus oli alla igasuguse arvestuse. Me ei olnud valmis, et vastane tuleb füüsiliselt mängu ja sellist asja me endale uuesti lubada ei saa," kinnitas juhendaja.

"Üldises pildis tegime korraliku mängu, eriti kaitsepool, välja arvatud mängu algus. Kaitse okei, teadsime, et eks nad individuaalse pealt mingid korvid saavad. Arvan, et peame meeskondlikult veel targemad olema. Rünnakul läheb natuke eestlaslikuks veeretamiseks: proovi sina, proovi siis sina. Peame olema natuke otsusekindlamad ja neid lõppe julgemalt mängima. Ega seal mingeid imeliikumisi polegi," vaatas Rannula pühapäevasele mängule.

Koondise jaoks väga valus hetk juhtus kolmanda veerandaja alguses, kui keskmängija ning Rannula käe all ka Varssavi Legias palliv Matthias Tass tegi viga hüppeliigesele ning väljakule ei naasnud. "See on väga valus küsimus. Eks homme teeb MRT. Väänas jälle hüppeliigest, väga õnnetu asi, aga mis teha. Vaatame MRT ära, siis näeb," tõdes Rannula.

Toimetaja: Anders Nõmm

