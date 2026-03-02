X!

Kullamäe: meil on koduväljakul ilusamad ajad veel ees

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Priit Mürk/ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis on viimasel ajal mänginud võõrsil paremini kui kodus. See muster tahaks murdmist ja mängujuht Kristian Kullamäe usub, et see on võimalik.

Eesti korvpallikoondise valikmängud Rootsiga näitasid, et rahvuskoondisel on potentsiaali piisavalt, aga see on tulnud viimasel paaril aastal esile pigem võõrsil kui kodupubliku ees. Valiksarja kohtumistes on võitude ja kaotuste suhe võõrsil positiivne, aga kodus negatiivne ehk kaotusi on enam.

Koondise mängujuht Kristian Kullamäe tunnistab, et just kodus pole mängitud võimetekohaselt. "Kui mängime väljas ja kui siin, siis miski on teistmoodi. Kahjuks see on nii ja Rootsile au - nad oli [pühapäeval] paremad," ütles tagamängija ERR-ile. "Korvpall on meeskonnamäng. Me vaatame videot, teeme trenni ja analüüsime, aga miski jääb praegu puudu. Me ei olnud oma ülesannete kõrgusel ja sellest on lihtsalt kahju."

Koondise peatreener Heiko Rannula on seda meelt, et oskus oma tase välja mängida tuleb koos kogemuse ja enesekindluse kasvuga. "Loomulikult korvpall algab ikkagi tagamängijatest, et nad on palliga kindlad ja hoiavad meeskonna pea külmana," ütles treener. "Ja kaitsemäng peaks olema meie trump ja alati meile selle stabiilsuse andma."

"Ega siin mingeid võrrandeid ei ole. Me oleme näidanud neis võõrsil mängudes, et me suudame stabiilselt mängida, aga kodus, jah, paraku pole suutnud väga head mängu kokku panna. Võib olla selle taga see asi ongi, et saaksime ühe korraliku mängu selle publiku ees tehtud ja saaksime need pinged maha," sõnas Rannula.

Kullamäe sõnul on koondislased kokkuhoidev punt, kes on omavahelise keemia arendanud üle mitme aasta. "Meil on olnud ilusamaid hetki ja koledamaid hetki, aga meil on alati see keemia olemas. Arvan, et võistkonnaspordis on see üks tähtsamaid aluseid, et mingit edu saavutada," ütles ta. "Ma julgen öelda, et kui see on olemas, siis küll me saame endale jalad alla.

"Kahju, et [pühapäeval] oli nii, aga ma olen sellise positiivse mõttemaailmaga inimene nagu mu isa. Ma arvan, et meil on veel ilusamaid aegu ka kodusaalis ees," lõpetas Kullamäe.

Korvpalli MM-valikmäng Eesti – Rootsi Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Toimetaja: Kristjan Kallaste

