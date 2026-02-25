Vigastusest taastunud Vene: säravat esitust pole veel olnud

Eesti meeste korvpallikoondis jätkab sel nädalal MM-valiksarja, kui kohtub kahel korral Rootsiga. Taas koondisega liitunud Siim-Sander Vene rääkis ERR-ile, et on täitsa tavalises vormis, aga pole veel oma parimaid mänge teinud.

Eesti koondis alustas novembris MM-valiksarja vägeva võiduga, kui Kristian Kullamäe võiduviskega teeniti Sloveenias lisaajal 94:93 võit. Sellele järgnes koduväljakul viiepunktiline kaotus Tšehhile.

Koondisega on taas liitunud kapten Vene, kes vigastas mullu suvel toimunud Euroopa meistrivõistlustel põlve ja pidi tegema pikema võistluspausi. Enne jõule jooksis ta Šiauliai eest platsile ning on mänginud keskmiselt üle 20 minuti mängus ja teinud mitu soliidset esitust.

"Suures pildis on tavaline, keset hooaja sportlase seisund. Füüsiline vorm peaks enam-vähem olema, sain sunnitud puhkusel igalt poolt ravitud. Peaks olema täitsa okei. Selliseid mure- või valukohti väga palju pole," ütles ta ERR-ile.

"Ühtepidi mingi tunne hakkab tulema, aga teistpidi väga säravat esitust pole olnud. Viimane gramm on veel minna, aga eks vaikselt tuleb ja üldine tunne on seal lähedal."

Sel hooajal on ta Leedu kõrgliigas seitsmes mängus kogunud keskmiselt 5,1 punkti, 3,6 lauapalli ja 2,6 korvisöötu. "Eks algul oli ajaga mängimist rohkem, mingil määral seda siiamaani jälgitakse. Teistpidi on meil üsna pikk pink, rotatsioon on 10-11 inimest, väga pikalt ei lasta. Eks seal ole kõike natuke, natuke säästmist ja mängupilt ise ei ole mitte kõige tavalisem. Eks see kõik mõjutab mängu," rääkis ta.

Eesti ja Rootsi kohtuvad reedel Stockholmis, pühapäeval saavad eestlased mängida Tallinnas Unibet Arena kodupubliku ees. "Midagi muutunud ei ole, ühtlane võistkondlik mäng. Mingil päeval keegi kerkib esile, üks-kaks, vahel kolm meest. Vastastel alati pea murdmise koht, et kes tol päeval õnnestub ja paremini esile kerkib," rääkis Vene Eesti mänguplaanist. "Eks see on olnud meie mäng, kiirem ja palju viskamist, kaasaegsemat liikumist ja ühtlane võistkonnamäng."

Kapten tõi välja Kasper Suuroru ja Kregor Hermeti, kes on oma koduklubide juures häid esitusi teinud. "Peale väga tõsist vigastust välismaale kohe ja ei taha öelda, et väga heas hoos, aga üle keskmise ja stabiilselt. Kindlasti ta ise ootab endalt veel paremat, aga pärast sellist vigastuspausi on seda hea näha. Teine on Kregor, kes läks ja kohe õnnestus [Prantsusmaa kõrgliigas]" rääkis Vene. "Neid on hea vaadata."

Mõlemat kohtumist Rootsiga saab otsepildis vaadata ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.