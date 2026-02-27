Hermet: oleme trikoloori eest väljas, anname endast kõik

Eesti meeste korvpallikoondis peab sel nädalal kaks MM-valikmängu Rootsiga, esimene neist reede õhtul. Ääremees Kregor Hermet rääkis ERR-ile, et on Prantsusmaa kõrgliigas mängijana juba arenenud ja loodab selle positiivse fooniga ka koondist aidata.

Eesti mängib sel nädalal kaks korda Rootsiga, esimene mäng on reede õhtul Stockholmi Avicii Arenal ning pühapäeval nauditakse Tallinna Unibet Arenal kodupubliku tuge.

"Füüsiliselt oleme üsna heas seisus. Tahes tahtmata, hooaja sisene aken tähendab, et taktikaliselt ei saa väga palju timmida, kõik tulevad oma süsteemide pealt. See päädib, et esimesed trennid on rabedamad just mängupildi mõttes," rääkis Hermet neljapäeval ERR-ile. "Heameelt teeb see, et kõigil on see energia ja tahtmine olemas. Seda oleks raskem juurde keerata. Küll taktika ka paika jookseb ja meelde tuleb, kõik on ju aastaid koos mänginud ja ega me üksteist ära pole unustanud."

Hermet on mänginud endale aastatega koondises välja suure rolli. "Tahaks aidata meeskonnal võita, mistahes see tegevus väljakul on. Siin aknas me oleme trikoloori eest väljas ja anname endast kõik, et saaks eduka nädala," sõnas ta.

Reedeseks mänguks on pileti soetanud 8000 inimest ja eelduste kohaselt on see reede õhtul kaetud kollase ja sinise värviga. "Kui on rohkem rahvast, isegi võõrsil, on sütitav. Veri hakkab kiiremini käima, adrenaliin tuleb sisse. Pigem on hea, kui onn rohkem rahvast. Ma ei tahaks uskuda, et see praegu kellelgi jalad värisema lööb," ütles Hermet. "Mängitakse kõrgetes tippliigades, kus publiku huvi ja tähtsate mängude survet on iga päev. Usun, et võiksime end tunda päris hästi."

Eesti koondisel on valiksarjas üks võit ja üks kaotus, kuidas Rootsi vastasena on? "Kui Rootsit alahindad, siis võid kiiresti karistada saada. PIisav tase ja oskused on olemas, meie ülesanne on seda neutraliseerida," vastas Hermet.

"Eestit iseloomustaks ikka ühtse löögirusikana, kus ei puudu vajalik kogemus, aga ka nooruse uljus ja julgus. Kui saame selle kokku, kui suudame kvaliteeti näidata, siis oleme kõigi jaoks ohtlikud."

Kregor Hermet Autor/allikas: JDA Dijon Basket

Ääremängija tegi ise aasta alguses suure sammu, kui liikus Kalev/Cramost edasi Prantsusmaa kõrgliigaklubi Dijoni ridadesse. 28-aastane Hermet on juba palju arenenud. "Kui nädalast nädalasse kõrge ja ühtlase tasemega liigas pallid, eks see suhteliselt kiiresti karastab ja arendab sind. Esimesed poolteist-kaks kuud, mis seal olen olnud, on mõjunud hästi. Olen mängijana arenenud, loodetavasti saan seda positiivset fooni ka koondisesse toonud," rääkis ta.

Dijoni fännid on eestlase kiirelt omaks võtta. "On keskustes ära tuntud ja pärast häid mänge on lahekid sõnu öeldud. Pärast üht mängu kingiti isegi Eesti lipp, riputasin selle korteris seina peale," rääkis ta.

"See fännikultuur on sügav ja ajalooline, neile läheb see väga korda. Nad tulevad saali toetama ja ootavad, et sa annad neile vastu täieliku võitluse. Melu selle ümber, meil on seni neli kodumängu olnud, kõik on välja müüdud. Nende jaoks on see tähtis, meie töö ongi pakkuda neile võimalikult palju positiivseid emotsioone," lisas Hermet.