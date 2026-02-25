X!

Raieste Murcia heast hooajast: võistkonna klapp on imetlusväärne

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Korvpalli Eesti koondis

Eesti meeste korvpallikoondis jätkab sel nädalal 2027. aasta maailmameistrivõistluste valiksarja, kui kahel korral mängitakse Rootsiga. Ääremängijal Sander Raiestel on Hispaania kõrgliigas uue koduklubiga käsil edukas hooaeg ning seetõttu tuleb ta ka koondisesse heatujuliselt.

Ligi kümme aastat Hispaanias Baskonia ridades veetnud Raieste lõi suvel käed teise kõrgliigaklubiga Murcia UCAM, kus on sel hooajal keskmiselt 22 minutiga visanud 6,5 punkti, võtnud 6,1 lauapalli ning andnud 1,2 korvisöötu.

"Vorm on hea, viimati mängisin reedel ja paari päevaga vormi pole alla lasknud," muigas Raieste ERR-iga rääkides. "Tuju on hea, motivatsiooni on ja loodan, et suudan ka koondist aidata samamoodi nagu koduklubi."

Raieste koduklubi tegi FIBA Europe Cupis suurepärase põhiturniiri, kui võitis esimeses alagrupifaasis viis mängu ning kaotas vaid Janari Jõesaare leivaisale Bosnale, seejärel võideti kõik kuus matši ka teises ringis. Eurosarja veerandfinaalis on vastaseks itaallaste Reggiana.

"Ühe mängu kaotasime sõber Janari vastu, ülejäänud täiseduga. Nüüd algavad nii-öelda tähtsamad mängud, tulevad võib-olla gramm kangemad vastased vastu. Loodame, et suudame täiseduga finaali ehk välja minna," tõdes Raieste.

Sealjuures on Murcia olnud väga edukas ka tugevas kodusarjas, kus ollakse 20 vooru järel Euroliiga meeskondade Madridi Reali (18-2) ja Valencia (15-5) järel kolmandal kohal (14-6). "[Edu] eurosarjas polegi võib-olla nii üllatav, aga rohkem just Hispaania liiga hooaeg. Vaadates eurosarjas neid võistkondi, kellega oleme mänginud, peaksimegi sellise tulemusega edasi liikuma."

"See hooaeg on näidanud, et võistkonnasiseselt on klapp tegelikult imetlusväärne nii platsil kui platsiväliselt. Kuidas kõiki korvi tähistatakse, üleüldine omavaheline suhtlus: kõik loksub paika. Kõige tähtsam on pärast seda koondisepausi nüüd samamoodi edasi minna, loodetavasti suudame jätkata ja endale play-off'iks hea koha kindlustada," ütles ääremängija.

Raieste sõnul tahab Eesti koondis mängudes Rootsi vastu näidata atraktiivset ja kiiret korvpalli nii rünnakul kui kaitses. "Ma arvan, et meil on piisavalt ühtlast suurust, et kaitses agressiivselt mängida. [Matthias] Tass on pikkade osakonnas tagasi, [Mihkel] Kirves on tagasi, see annab meile lisajõudu ja suurust juurde," ütles Raieste.

Eesti ja Rootsi kohtuvad reedel Stockholmis, pühapäeval saavad eestlased mängida Tallinnas Unibet Arena kodupubliku ees. Mõlemat kohtumist Rootsiga saab otsepildis vaadata ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Toimetaja: Anders Nõmm

