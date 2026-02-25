Drell: peame hambad ristis põrandat närima

Eesti meeste korvpallikoondis jätkab sel nädalal MM-valiksarja, kui kohtub kahel korral Rootsiga. Henri Drell rääkis ERR-ile oma ohtlikest tiimikaaslastest ja ütles, et sõlmis heameelega Badalona Joventutiga lepingupikenduse.

Eesti koondis alustas novembris MM-valiksarja vägeva võiduga, kui Kristian Kullamäe võiduviskega teeniti Sloveenias lisaajal 94:93 võit. Sellele järgnes koduväljakul viiepunktiline kaotus Tšehhile.

Kui Drelli panus jäi teises mängus tagasihoidlikumaks, siis Sloveenia vastu ei saanud tema mitmekülgsust ja dünaamilisust mitte märgata: Drell viskas 29 punkti, kogus kuus lauapalli ja kuus korvisöötu, võttis vastaselt kaks korda palli ära ja pani kahele viskele käe peale. Sel nädalal kohtub koondis kahel korral Rootsiga, esmalt reedel Stockholmis ja siis pühapäeval Tallinnas Unibet Arenal.

Drell on vahepeal teinud Hispaania kõrgliigas Badalona Joventuti eest häid esitusi ja andis jaanuaris allkirja lepingpikendusele, millega jätkab klubi juures vähemalt suveni.

"See on hea tiim organisatsiooni kui ka mängijate poolelt. Milleks hüpata ringi kuhugi suvalisse satsi, mille tausta ma ei tea? Võib olla suurem roll, võib-olla ei ole. Võib olla parem treener, võib-olla ei ole," rääkis ta ERR-ile. "Kuna elasin satsi hästi sisse ja mul on seal sõpru, ma ei näe põhjust, miks hüpata mujale. Need pakkumised, mis olid, on ka järgmine aasta sellise sammuga minnes. Ei näe, et oleks pidanud minema kuhugi."

"Mul on oma selge roll. Pole särav roll, aga suhteliselt kindel ja see ongi rahu. Ma pean teadvustama endale, et see on täna mu roll. Kui proovin midagi muud teha, see hetkel ei toimi."

Henri Drell, Kregor Hermet ja Sander Raieste koondise trennis Autor/allikas: Eesti Korvpalliliit

Koondise juurde tuleb Drell heas vormis, aga ühe silmapaistva muudatusega. "Otseselt midagi muutunud ei ole, treeningplaan on sama ja dieet on sama. Kahe kuuga drastilist muutust pole, soeng on muutunud ainult," ütles ta. "Mul vana sõber ütles, et tee ära. Sa niikuinii teed lolle asju."

Drell mängib Badalonas koos kahe ohtliku rootslasega ning nii Ludvig Hakanson kui ka Simon Birgander valiti ka selles aknas koondisse, aga keskmängija Birgander jätab vigastuse tõttu mängud Eestiga vahele.

"See on suur võit meile, ta on väga-väga ohtlik meile," ütles Drell. "Hakanson on imeline tagamängija. Niipea kui vabaks jätta, ta viskab sisse kaugelt. Oskab teisi mängu tuua ja oskab söötu panna," rääkis Drell. "Ta eelmises aknas tegi mingi söödurekordi, ulme asju. Ei tahaks, et ajalugu meie vastu kordub."

Eesti tugevus on jätkuvalt ühtses mängus ja kaitses. "Peame olema koos ja hambad ristis põrandat närima. Nagu meie relvad on olnud, ei pea midagi muutma," sõnas ta.

Mõlemat kohtumist Rootsiga saab otsepildis vaadata ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.