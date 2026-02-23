X!

Rannula: Rootsi on ebameeldiv meeskond, kaitse saab otsustavaks

Korvpalli Eesti koondis
Heiko Rannula
Heiko Rannula Autor/allikas: FIBA
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondise peatreener Heiko Rannula ütles ERR-ile eelseisvate MM-valikmängude eel, et Rootsi on ebameeldiv Põhjamaade meeskond, kelle vastu peab kaitse püsima.

Eesti korvpallikoondis kohtub sel nädalal maailmameistrivõistluste valiksarja raames kaks korda Rootsiga, esmalt 27. veebruaril Stockholmis ning kaks päeva hiljem Tallinnas Unibet Arenal.

Eesti koondis sai esmaspäeval Tallinnas kokku ja Rannula sõnul on mehed heas konditsioonis. "Nagu ikka, alustame tervisekontrolliga. Pigem on olnud positiivne tagasiside, loomulikult karikanädal teatud meestel on veel jalgades, mõni mees pole veel korralikult magada saanudki," sõnas Rannula. "Suuri kaebusi pole, loodetavasti on kõik valmis maksimumi andma. Meil on väga hea koosseis koos, loomulikult tuleb nad väljakul mängima panna."

Peatreener nimetas esmaspäeval lõpliku 16-mehelise nimekirja mängijatest ning ütles, et Rootsi paneb välja tugeva meeskonna. "Teame, et Rootsi on tugevam kui eelmises aknas ja pole kindlasti kerge vastane. Nad on viimased viis aastat, kui see tuumik koos olnud, olnud ebameeldiv meeskond," rääkis Rannula. "Nende kodumäng tuleb paras katsumus, aga usun, et meil on piisavalt hea pilt ees. Suvel mängisime nendega, oleme eelmised aastad ka mänginud. Teame nende tugevusi ja nõrkusi, aga eelkõige peame oma mängu ära tegema."

"Neil on kaks tagamängijat, kes on mänginud juba aastaid väga kõrgel tasemel. Ükstapuha, mis vastase vastu, nad teevad tavaliselt oma keskmise mängu ära. Aga Rootsi on tüüpiline Põhjamaade meeskond, tahavad joosta ja visata, viskajaid on neil piisavalt," jätkas treener. "Kaitsepool saab olema otsustav, eriti nende kodus."

MM-valiksarja esimene ring peeti eelmise aasta novembris, Eesti sai Kristian Kullamäe võiduviskega Sloveenias 94:93 võidu, aga pidi kodusaalis Tšehhi viiepunktilist paremust tunnistama. "Tšehhi mäng oli meil, esimesest mängust taastumine ei kulgenud piisavalt hästi. Kullamäe jäi natuke haigeks, [Henri] Drell samamoodi. Pigem oli see, et nad ei olnud füüsiliselt valmis maksimumi andma," rääkis Rannula.

"Täna on rotatsioon pikem, meil on rohkem varieeruvust ja korvi all ka jõudu juures. Usun, et valikut on rohkem."

Mõlemat kohtumist saab otsepildis vaadata ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

