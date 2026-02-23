X!

Rannula praakis koondise nimekirjast välja seitse mängijat

Korvpalli Eesti koondis
Vasakult: Janari Jõesaar, Kaspar Treier, Henri Drell, Kristian Kullamäe ja Artur Konontšuk.
Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondise peatreener Heiko Rannula nimetas esmaspäeval lõpliku 16-mehelise nimekirja mängijatest, kes esindavad rahvuskoondist valikmängudes Rootsi vastu.

Rannula kaasas esialgsesse nimekirja 23 meest, kellest seitse lõplikku koosseisu ei mahtunud. Peatreeneri valikust jäid seekord välja Märt Rosenthal, Gregor Kuuba (mõlemad Kalev/Cramo), Markus Ilver, Martin Paasoja (mõlemad Tartu Ülikool Maks & Moorits), Siim-Markus Post, Taavi Jurkatamm (mõlemad TalTech/Alexela) ja Mikk Jurkatamm (Avellino Basket).

Ülejäänud 16 meest kogunevad Tallinnas alates esmaspäevast, et alustada ettevalmistust kaheks maailmameistrivõistluste valikmänguks Rootsi vastu.

Rootsiga kohtutakse esmalt 27. veebruaril võõrsil Stockholmis ning seejärel 1. märtsil Tallinnas Unibet Arenal. Mõlemat kohtumist saab otsepildis vaadata ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Lisaks Rootsile kuulub Eesti MM-valiksarjas ühte alagruppi ka Sloveenia ja Tšehhiga. Valikmängude esimene ring peeti möödunud aasta novembris, kus Eesti alistas võõrsil Sloveenia 94:93 ja tunnistas kodus Tšehhi 97:92 paremust.

Eesti korvpallikoondise koosseis valikmängudeks Rootsiga:

Kristian Kullamäe | BC Lietkabelis (LTU)
Kasper Suurorg | Trefl Sopot (POL)
Erik Makke | Kalev/Cramo
Joonas Riismaa | Derthona Basket (ITA)
Leemet Böckler | Miasto Szkła Krosno (POL)
Sander Raieste | UCAM Murcia (ESP)
Henri Drell | Club Joventut Badalona (ESP)
Janari Jõesaar | KK Bosna BH Telecom Sarajevo (BIH)
Hugo Toom | Kalev/Cramo
Artur Konontšuk | Bursaspor Basketbol (TUR)
Karl Johan Lips | Tartu Ülikool Maks & Moorits
Siim-Sander Vene | BC Šiauliai (LTU)
Kregor Hermet | JDA Dijon Basket (FRA)
Kaspar Treier | Napoli Basket (ITA)
Mihkel Kirves | Jonavos "CBet" (LTU)
Matthias Tass | Legia Warsaw (POL)

Peatreener: Heiko Rannula
Abitreenerid: Indrek Reinbok, Alessio Landra, Kristjan Kangur

Toimetaja: Henrik Laever

