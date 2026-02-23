X!

TÜ/Bigbank jõudis Balti liigas poolfinaali

Võrkpall
TÜ/Bigbank
TÜ/Bigbank Autor/allikas: Grete Isabel Huik
Võrkpall

Pühapäeval selgus võrkpalli Elme Messer naiste Balti liigas viimane poolfinalist, kui Tartu Ülikool/Bigbank võitis otsustava mängu. Seega jõudsid nelja parema hulka kaks Eesti naiskonda.

Veerandfinaalseeria avamängus võõrsil Riia Võrkpallikool/LU-d 3:2 tulemusega võitnud Tartu Ülikool/Bigbank pidi laupäevases kohtumises leppima 0:3 kaotusega ja seega läks seeria otsustavasse kolmandasse mängu. Pühapäeval esimese geimi 19:25 tulemusega kaotanud Tartu naiskond võitis tasavägise teise geimi 25:22 resultaadiga ja murdis sellega ka lätlannade vastupanu, sest kolmandas geimis loovutati 19 ja neljandas vaid 17 punkti, vahendab Volley.ee.

Koduvõistkonna 3:1 (19:25, 25:22, 25:19, 25:17) võitu 16 punkti panustanud Kairin Tammel realiseeris 26-st tõstest 16. Sama punktisumma kogus ka Nora Lember, kes tõi 12 rünnaku-, kaks bloki- ja kaks servipunkti. Ingris Suvi lisas 13, Liisbet Pill ja Laura-Liisa Maiste kümme ning kuus serviässa löönud Häli Vahula kaheksa punkti. Šarlote Šlitere tõi Riia võistkonna resultatiivseimana 16 punkti.

Tartu esindus võttis servi vastu 32-protsendiliselt ja lahendas punktiks 50 protsenti rünnakutest. Lätlannade positiivne servi vastuvõtt oli 16 protsenti ja rünnak 48 protsenti. Blokipunkte märgiti võitjatele seitse ja kaotajatele viis.

28. veebruaril Jüri spordihoones toimuvas poolfinaalis kohtub Tartu Ülikool/Bigbank Läti võistkonna RSU-ga. Teises poolfinaalis on vastamisi Rae Spordikool/VIASTON ja Kaunase VDU. Kohamängud on kavas 1. märtsil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

TÜ/Bigbank jõudis Balti liigas poolfinaali

TÜ/Bigbank jõudis Balti liigas poolfinaali

