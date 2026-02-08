X!

Viimsi üllatas Bakeri võimsa mängu toel Ventspilsi

Korvpall
KK Viimsi
KK Viimsi Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Korvpall

Korvpalli Eesti-Läti liigas pakkus pühapäeval toreda üllatuse Viimsi, kes alistas kodusaalis BK Ventspilsi 83:81.

Läti tippklubi Ventspils juhtis viis minutit enne kolmanda veerandaja lõppu 60:49, aga kodumeeskond vastas sellele 14:2 vahespurdiga ja läks ise mängu juhtima.

Otsustav periood oli tasane ja korvidevaene, Bryant Thomas viis viimase mänguminuti alguses külalised 81:80 ette, aga kuus sekundit hiljem vastas suurepärase mängu teinud Kevin Baker kaugviskega, mis jäigi mängu viimaseks korviks.

Baker tabas pühapäeval 14 viskest kümme ja lõpetas kohtumise 28 punktiga, lisaks jäi ameeriklase arvele üheksa lauapalli. Ülejäänud Viimsi algviisiklased tabasid nelja peale oma 33 viskest 11, Jorgen Rikberg lisas 13 punkti ning Kaspar Kuusmaa 11 punkti ja üheksa resultatiivset söötu. Ameeriklaste duellis tõmbas lühema kõrre Thomas, kes oli Ventspilsi resultatiivseim 26 punktiga (visked 11/15).

Viimsi on tabelis viie võidu ja 16 kaotusega kümnendal kohal, neli eelmist mängu võitnud Ventspils 15 võidu ja kuue kaotusega neljas.

Toimetaja: Anders Nõmm

Eesti suusataja võitis veteranide MM-il kaks hõbedat

