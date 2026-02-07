Eesti saalihokikoondis pääses MM-finaalturniirile

Eesti lähikonkurent Itaalia ei suutnud oma kohtumises Belgiaga suurt väravaarvet avada ning oli päev varem saanud Tšehhilt 0:25 kaotuse. Seega oli Eesti enne valikturniiri viimast mängu soodsas positsioonis, et kindlustada pääs MM-finaalturniirile.

Eesti oli HIspaania vastu mängu alguses enesekindel ja hakkas varakult palliga domineerima. Neljandal mänguminutil avas Eesti väravaarve Gerdo Unga. Üks eksimus söödumängus võimaldas küll hispaanlastel seisu vähendada, ent see eestlasi ei kõigutanud ning kolmandiku lõpuks oli tablool kindel 4:1 eduseis.

Teine kolmandik jätkus sarnases võtmes. Eesti hoidis palli ja tempot ning juba 44. sekundil suurendas eduseisu oma 50. koondisemängu pidanud Tanel Kasenurm. Väravaid lisandus eestlaste kasuks järjepidevalt ning kuigi Hispaania suutis taas ühe eksimuse järel vastata, mindi otsustavale kolmandikule vastu kindlas 7:2 eduseisus.

Viimasel kolmandikul oli Eesti eesmärk hoida kindlat joont ja vältida liigseid riske. Hispaania suutis küll kolmandiku alguses ühe värava lüüa, kuid see jäi ka viimaseks korraks, kui Kristen Kurval pidi palli oma väravast välja võtma. Edasi jätkus Eesti kindel domineerimine ning lisati veel kaks tabamust.

Mängu parimaks tunnistati Saksamaal tegutsev väliseestlane Leon Schweiger, kes panustas võitu kahe väravaga.

"Täitsime endale võetud eesmärgi – MM-ile pääseda. Isiklikult ei jäänud ma rahule Itaalia ja Saksamaa mänguga. Samas, kui koosseisu vaadata, siis meil oli palju mängijaid, kes olid koondises esimest korda ja pidasid sellele pingele vapralt vastu," võttis valikturniiri kokku Eesti koondise peatreener Risto Lall.

Eesti saalihokimeeskond on alates 2008. aastast mänginud kõikidel MM-finaalturniiridel ja seni on parimaks tulemuseks 2010. aastal Soomes saavutatud seitsmes koht. Kahe aasta tagusel MM-il Malmös teeniti üheksas koht.

Sel aastal toimub MM-finaalturniir Soome linnas Tamperes ning võistlused algavad 4. detsembril.