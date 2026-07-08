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Šveits teenis penaltiseerias Colombia üle võidu ja koha veerandfinaalis

Jalgpalli MM
Šveitsi jalgpallikoondis
Šveitsi jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgpalli MM

Põhja-Ameerikas toimuval jalgpalli MM-finaalturniiril selgus öösel vastu kolmapäeva viimane veerandfinalist, kui Šveits alistas väravateta mängu järel Colombia penaltiseerias.

Colombia toetajad olid Vancouveris toimunud kohtumisele valjult kaasa elama ning turniiri viimane kaheksandikfinaali algas üsna tempokalt, kuid kummalgi meeskonnal läbi murda ei õnnestunud. Enne esimest joogipausi dikteeris tempot pigem Colombia, pärast pausi ärkas ka Šveits, kuid avapoolajal väravaarvet ei avatud.

Teine poolaeg kulges suuresti sama stsenaariumi järgi, kuid mäng läks nähtavalt füüsilisemaks ja tulisemaks. Mõlemal meeskonnal oli küll omajagu võimalusi, kuid midagi äärmiselt ohtlikku ei tekkinud ja mäng läks väravateta viigiseisul lisaajale. Mängu vahest ärevaim moment tuli esimese lisaajal üheksandal minutil, kui Jhon Lucumi pealöök vastu latti raksatas. Suurt muudatust ega uut energiat mängu ei tulnud ja viimase veerandfinalisti selgitamiseks läks vaja penaltiseeriat.

Juan Quintero ja Šveitsi kapten realiseerisid oma löögi, siis lõi Colombia keskkaitsja Davinson Sanchez palli vastu põiklatti. Zeki Amdouni jätkas šveitslaste seeriat ning 11 meetri pealt lõi ära ka colombialane Jaminton Campaz, misjärel eksis penaltil Šveitsi keskkaitsja Manuel Akanji ning see viigistas seeria.

Siis kerkis kangelaseks Šveitsi väravavaht Gregor Kobel, kes tõrjus Cucho Hernandezi löögi. Colombia realiseeris oma viimase penalti, kuid sama tegi ka Ruben Vargas, kelle edukas löök viis Šveitsi kolmandat korda koondise ajaloos MM-i veerandfinaali.

Veerandfinaal Argentina ja Šveitsi vahel toimub Eesti aja järgi öösel vastu 12. juulit kell 4.

1/8-finaal

Šveits

0
:
0

Colombia

120:00

      Penaltid
      4:3
      • Xhaka
      • Amdouni
      • Akanji
      • Itten
      • Vargas
      • Quintero
      • Sanchez
      • Campaz
      • Hernandez
      • Diaz

      Toimetaja: Kristjan Kallaste

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