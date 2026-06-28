Kanada alistas üleminutite väravast LAV-i ja pääses 16 parema hulka

Avapoolaeg kulges suuremas osas üsna võrdselt. Kõige teravam moment kuulus Kanadale, kui 44. minutil said Moise Bombito ja Tajon Buchanan mõnelt meetrilt järjest löögile, kuid esimese soorituse lõi väravajoonelt minema LAV-i kaitsja ja teise tõrjus väravavaht Ronwen Williams.

Teine poolaeg algas uimaselt ning esimene tõsisem väravavõimalus sündis alles 62. minutil. Kanada ründaja Jonathan David oli väravavahiga üks-ühele olukorda pääsemas, aga LAV-i kaitsja jõudis teda viimasel hetkel segada ja Williams tõrjus palli minema. Kanadal oli seejärel veel paar lootustandvat rünnakut, ent midagi väga ohtlikku nendest ei sündinud.

Kohtumine näis minevat lisaajale, kuni Kanada poolkaitsja Stephen Eustaquio otsustas mängu saatuse teisel üleminutil võimsa löögiga karistusala joonelt.

Kanada läheb kaheksandikfinaalis vastamisi kas kolmekordse finalisti Hollandiga või eelmisel MM-il neljanda koha saavutanud Marokoga.

Enne mängu:

Kanada läbis oma alagrupi ühe võidu, ühe viigi ja ühe kaotusega. Avamängus Bosnia ja Hertsegoviina vastu anti lõpus edu käest ning tehti lõpuks 1:1 viik. Seejärel kostitas Kanada turmtulega Katari ning teenis koguni 6:0 võidu. Viimases voorus jäädi Šveitsi vastu 0:2 kaotusseisu ja kuigi Promise Davidi värav 76. minutil pakkus lootust, tuli Kanadal siiski 1:2 kaotusega leppida.

Lõuna-Aafrika Vabariik kogus samuti alagrupis ühe võidu, ühe viigi ja ühe kaotuse. MM-i avamängus kaotati kolme punase kaardiga mängus Mehhikole 1:2, teises voorus võideldi Tšehhilt välja 1:1 viik ning viimases voorus üllatati Lõuna-Koread 1:0 võiduga.

Mõlema koondise jaoks on tegemist esimese korraga, kui MM-il mängitakse väljalangemismängus.