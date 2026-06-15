Roheneemesaared pidasid vastu ja võtsid Hispaanialt viigipunkti

Atlantas toimuv kohtumine algas oodatult hispaanlaste dikteerimisel, kuid esimese veerandtunniga tõeliselt ohtlikku olukorda ei tekkinud. Esmakordselt MM-il mängiv Cabo Verde tuli vaikselt surve alt välja ning hakkas tasapisi ka ise rünnakul hoogu leidma. Poolaja lõpus sai Hispaania mitu võimalust, Ferran Torres tabas 40. minutil ka latti, kuid Roheneemesaarte väravavaht Vozinha tegi suurepärast tööd ja poolajapausile mindi väravateta viigiseisul.

Teine poolaeg jätkus sarnase stsenaariumi järgi, hispaanlased viisid palli pidevalt MM-debütandi karistusalasse, aga rünnakutele ei leitud resultatiivset lahendust. Eelmainitud Vozinha tegi ka teisel poolajal mitu suurepärast tõrjet ning Roheneemesaarte kaitseliin pidas konstantsele survele vastu.

71. minutil tegi Lamine Yamal oma MM-debüüdi, mõni minut enne normaalaja lõppu saatis Luis de la Fuente väljakule ka Nico Williamsi, aga Hispaania noored ründetähed ei toonud mängu võidukat muutust ning kohtumine lõppes uskumatu 0:0 viigiga.

Hispaania valdas palli üle 70 protsendi mänguajast ning tegi Roheneemesaarte värava suunas 27 pealelööki, millest vaid seitse läks raamidesse, nende eest hoolitses Vozinha. Veidi enam kui 500 000 elanikuga Roheneemesaared tegid raamidesse ühe löögi, kuid suutis võimsalt Hispaanialt viigipunkti võtta.

"Me oleks pidanud selle mängu võitma, tekitasime nii palju võimalusi, aga meil jäi värskusest ja realiseerimisest vajaks," sõnas Hispaania peatreener Luis de la Fuente. "Peame kasvama, arenema ja oma rütmi leidma. [Roheneemesaared] oli füüsiliselt väga tugev meeskonda. Teadsime, et nad istuvad oma võimsate meestega madalal kaitses. Lisades sellele asjaolu, et me polnud piisavalt värsked, siis sellised asjad juhtuvadki. Selline see jalgpall on, MM-il kergeid mänge ei ole."

Hispaania jaoks jätkub MM 21. juuni õhtul, kui minnakse vastamisi Saudi Araabiaga. Roheneemesaared mängivad tol õhtul Uruguayga.

Enne mängu:

Valitsev Euroopa meister Hispaania läks tänavustele maailmameistrivõistlustele ühe suursoosikuna ning võib esmaspäeval saada ühe suure lisanduse, sest klubihooaja lõpus viga saanud Lamine Yamal tegi nädalavahetusel koondisega terve trenni kaasa.

Peatreener Luis de la Fuente ütles pühapäeval pärast tiimi treeningut, et 18-aastane ründetäht on füüsiliselt valmis, aga alustab võib-olla MM-i esimest mängu pingilt. "Hea uudis on see, et ta on täiuslikus vormis," sõnas juhendaja. "Ta jõudis sellesse punkti, kus lootsime teda näha. Kõik on kombes, nii tema, Nico [Williams] kui ka Victoriga [Munoz]. Nad on kõik olemas, aga ei mängi tingimata tervet mängu."

Hispaania koosseis on üks maailma tugevamaid, lisaks Yamalile ohustavad vastase väravat koondise eest 25 tabamust saanud Mikel Oyarzabal, 24 väravat löönud Ferran Torres ning sarnaselt Yamalile kuue väravaga hakkama saanud Nico Williams. Näis, kas peatreener Luis de la Fuente tahab Yamalile ja Williamsile kohe mänguaega anda või jäetakse dünaamilised ründajad esimeseks mänguks veel taastuma. Keskvälja tugevdab kapten Rodri, tuge pakuvad muuhulgas Dani Olmo, Gavi, Martin Zubimendi, Fabian Ruiz ja Pedri. Kaitseliin on samuti soliidne, äärtel tegutsevad Marc Cucurella ja Pedro Porro.

Roheneemesaarte näol on tegemist MM-debütandiga, kelle koosseisust leiab ohtralt kogemust ning omajagu potentsiaali. Kaptenipaela kannab koondist 98 mängus esindanud Ryan Mendes, kellest saab MM-il tõenäoliselt koondise ajaloo esimene saja mängu mees. 25-aastane Dailon Livramento lõi valiksarjas neli väravat, mis aitasid koondise esimest korda maailmameistrivõistlustele.

Kell 22 alustab oma MM-i Belgia, kes kohtub Egiptusega. Öösel vastu esmaspäeva lähevad veel vastamisi Saudi Araabia ja Uruguay ning Iraan ja Uus-Meremaa.