Eesti saalihokikoondis mängis MM-valikturniiril Itaaliaga viiki

Eestlased suutsid juba mängu alguses vastasele surve peale panna ning mitu ohtliku olukorda luua. Esimene värav sündis vastase eksimuse järel – Tanel Kasenurm andis terava söödu Rome-Andro Moorale, kes palli kindlalt võrku saatis. Itaallased leidsid sellele kolme minutiga vastuse, aga Eesti läks Artur Okružko tabamuse toel esimesele pausile 2:1 eduseisul.

Teise kolmandiku algus tõi esile tõelise väravatesaju, kui mõlemad kolme minutiga löödi viis väravat. Mäng jätkus tasavägiselt, aga Itaalia lisas kolmandiku lõpus viie minutiga veel kolm tabamust ja otsustavale vaatusele läksid eestlased vastu 4:7 kaotusseisus.

Eesti mehed näitasid siis sisu ning suutsid seitsme minutiga tabloole viigi tuua, minnes 49. minutil veel juhtima. Itaalia ei jäänud aga taas vastust võlgu ning pooleteise minuti pärast oli tablool nende 9:8 eduseis.

Otsustavad hetked kujunesid väga pingeliseks, sest eestlased suutsid seitse minutit ja 20 sekundit enne kohtumise lõppu viigistada, aga väravalisa ei sündinudki ja mäng lõppes 9:9 viigiga.

Mängu parimaks valiti Karl Eerik Kukk, kes panustas kohtumisse kahe värava ja kolme resultatiivse sööduga. Kaks korda tegid skoori ka Rasmus Randoja ning Rome Andro Moora, lisaks Okružkole said ühe tabamuse kirja Tanel Kasenurm ja Robin Savi. Rasmus Bolander jagas kaks väravasöötu.

Eesti kohtub neljapäeval Tšehhiga.