Jäähoki MM. Slovakkia nägi kõvasti vaeva, Ungari sai suure võidu

Jäähoki MM. Sloveenia - Slovakkia
Slovakkia jäähokikoondis alistas Šveitsis jätkuval MM-il B-alagrupi kohtumises Sloveenia karistusvisete järel 5:4 (2:1, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0).

Slovakkia asus kohtumist 1:0, 2:1 ja 4:2 juhtima, aga Sloveenia jõudis alati viigini. Sealjuures viimane värav visati vaid 31 sekundit enne normaalaja lõppu. Kuna järgnenud lisaaeg lahendust ei toonud, järgnes karistusvisete seeria. Seal jäi Slovakkia peale 3:1 ja kindlustas oma turniiri kolmanda võidu.

Sloveenia kasuks viskas kaks väravat ja andis ühe resultatiivse söödu Rok Ticar, kes oli ka ainus oma meeskonna skoorija karistusvisete seerias. Slovakkia tabamused jagunesid viie erineva mängija vahel. Värava ja resultatiivse söödu said kirja nii Adam Liška kui ka Filip Mešar.

Kolme vooru järel on Kanadal ainsana täisedu üheksa punkti. Edasipääsu kohtadel asuvad veel ka Slovakkia kaheksa, Tšehhi seitsme ja Norra kuue punktiga. Järgnevad Rootsi ja Sloveenia kolmega. Taanil ja Itaalial kolme vooru järel punkte pole.

A-grupi hilisemas mängus oli Ungari kindlalt 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) üle Suurbritanniast. Kaks väravat viskasid Krisztian Nagy ja Istvan Terbocs.

A-grupis on üheksa punkti Soomel, Šveitsil ja Austrial. Kolmega jätkavad Ungari, USA ja Läti ning nulli peal on Saksamaa ja Suurbritannia.

Toimetaja: Siim Boikov

Jäähoki MM. Slovakkia nägi kõvasti vaeva, Ungari sai suure võidu

