Eesti saalihokikoondis väsis Tšehhi vastu viimasel kolmandikul

Kuigi esimese värava viskas kohtumise viiendal minutil Eesti - tabamuse autoriks Oliver Savi -, siis peagi haaras eduseisu Tšehhi, kes seda seejärel ka suurendama asus. Enne viimast kolmandikku oli Eesti taga 1:6, aga seejärel suutsid tituleeritumad vastased visata veel koguni kaheksa väravat.

Eesti parimaks mängijaks tunnistati Rasmus Bolander, kes ei varjanud pärast kohtumist pettumust lõpptulemuse üle. "Suutsime vähemalt kaks perioodi vastasele mängu raskeks teha, kuid kolmandas kolmandikus väsisime paraku ära," sõnas ta.

Viimati kohtusid Eesti ja Tšehhi 2023. aastal ja siis jäi Tšehhi peale veelgi suuremalt 20:4. Tegemist on ka saalihokis maailma tippu kuuluva koondisega, kes võitnud medali kolmel eelmisel MM-turniiril.

Eesti koondis on saanud senise valikturniiri jooksul kirja veel 10:3 võidu Belgia üle ning viigistanud Itaaliaga 9:9. Reedel minnakse vastamisi Saksamaa koondisega, kel kirjas võidud Itaalia (13:5), Hispaania (10:2) ja Belgia (10:4) üle.