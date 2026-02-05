Mihkels teeb reedel Omaanis hooaja avastardi

X!

Madis Mihkels
Valitsev grupisõidu Eesti meister Madis Mihkels alustab uut hooaega reedel Omaanis neljandat korda peetava ühepäevasõiduga Muscat Classic (UCI 1.Pro). 22-aastase eestlase jaoks tähistab see ühtlasi veel algust intensiivsele Lähis-Ida võistlusperioodile.

Muscat Classic on viimastel aastatel meelitanud stardijoonele tugeva konkurentsi ning võitjate nimistusse kuuluvad belglane Jenthe Biermans, uusmeremaalane Finn Fisher-Black ja hollandlane Rick Pluimers. Tänavu on stardis taas mitmed tipptiimid, sealhulgas Mihkelsi kodumeeskond EF Education – EasyPost, sest juba laupäeval algab Omaani velotuur (UCI 2.Pro).

Mihkelsi sõnul on hooaja alguses selge siht sprindietappidel ise tulemust püüda. "Mul on Omaanis meeskond, kes mind toetab," selgitas eestlane. "Kaasas on ka üks kiirem rattur, kes on võimeline lahtivedamist tegema."

Viieetapiline Omaani velotuur pakub kokku 835,5 kilomeetri jagu võistlust ning just esimest ja neljandat etappi peetakse sellisteks, kus sprinteritel ja kiiretel finišeerijatel avaneb hea võimalus. Mihkelsi jaoks on see heaks testiks nii vormi kui ka rolli mõttes.

Veebruari keskel jätkub Mihkelsi hooaeg Araabia Ühendemiraatide velotuuriga (UCI 1.UWT), kus konkurents muutub veelgi tihedamaks. Mihkels tõdes, et koosseis ei ole seal enam täpselt sama, mis Omaanis. "AÜE velotuuriks lisandub meile veel üks lahtivedaja," märkis ta.

Seitsme etapiga ja 1004,2 kilomeetri pikkune AÜE velotuur annab Mihkelsile võimaluse end proovile panna maailma parimate sprinterite ja klassikumeestega ning näidata, kui kaugele on ta talvise ettevalmistusega jõudnud. 

