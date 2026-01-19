X!

Madis Mihkels tänavu ilmselt suurtuuril ei osale

Jalgrattasport
Madis Mihkels
Madis Mihkels Autor/allikas: Erakogu
Jalgrattasport

Eesti ainus World Touri tasemel sõitev maanteerattur Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) alustab 2026. aasta hooaega veebruari alguses Lähis-Idas. Mihkelsi hooaja esimeseks stardiks on 7.–11. veebruaril toimuv Omaani velotuur (UCI 2.Pro), millele järgneb kõrgeima taseme jõuproov UAE velotuur (UCI 2.UWT).

Enne võistlushooaja algust kogub EF Education – EasyPosti meeskond koos Mihkelsiga hoogu 12.–23. jaanuarini treeninglaagris Hispaanias Gironas. "Hetkeseis on selline, et peale väikest viimast lihvi peaks võistlusteks kõik hästi olema," rääkis Mihkels Eesti jalgratturite liidu pressiteate vahendusel. "Katsun oma vormi ajastada nii, et kogu kevade ikka ära kestaks ja tippvorm võiks olla märtsi keskpaigast aprilli keskpaigani."

Mihkelsi sõnul on käesolevaks hooajaks tehtud teatud muudatusi nii tema isiklikus plaanis kui kogu tiimi ülesehituses. Võistluskalender on muutunud tihedamaks ja EF Education – EasyPost on saanud sprindirongis juurde tugevust, mis annab paremad eeldused meeskonnatööks. "Kui üksteist aidata saame, siis peaksid kõigi eelduste kohaselt olema uued muudatused meile kõigile kasulikud," lisas Mihkels.

Enda hooajaplaani kohta tõi Mihkels välja, et üks suurimaid muutusi on tõenäoliselt suurtuuri vahele jätmine, et keskenduda rohkem just ühepäevasõitudele ja lühematele velotuuridele, kus avaneb parem võimalus võidu nimel sõita. Viimaste hooaegade tulemused kinnitavad, et Mihkels kuulub kindlalt maailma kiiremate ja mitmekülgsemate klassikusõitjate ja sprinterite hulka.

Mullu tõi WorldTour'i võistluste tasemel Mihkelsile suurimat kõlapinda kolmas koht Classic Brugge–De Panne ühepäevasõidul. Tugevaid tulemusi näitas ta ka velotuuridel, kui pälvis Vuelta kaheksandal etapil kõrge viienda ja Šveitsi velotuuri kuuendal etapil neljanda koha. Lisaks krooniti ta esmakordselt Eesti meistriks meeste grupisõidus ja valiti teist aastat järjest Eesti parimaks meesratturiks.

EF Education – EasyPosti 2026. aasta koosseis on mitmekülgne, sest sinna kuuluvad nii suurte tuuride liidrid kui klassikumehed ja sprinterid. Tiimis on teiste seas näiteks Richard Carapaz, Kasper Asgreen, Ben Healy, Neilson Powless, Vincenzo Albanese, Marijn van den Berg, Mikkel Frölich Honore ja rida noori arenevaid sõitjaid. 

Omaani velotuur on traditsiooniliselt üks olulisi ettevalmistusvõistlusi enne WorldTour'i tasemega Lähis-Ida sõite. Kui Mihkelsi eesmärk on end tippvormi viia märtsi keskpaigast aprilli keskpaigani, on veebruarikuu sõidud tema jaoks kindlasti oluliseks vundamendiks nii füüsise kui võistluskiiruse ülesehitamisel.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgrattauudised

09:30

Madis Mihkels tänavu ilmselt suurtuuril ei osale

17.01

Meier jätkas Portugalis vihmasajus peetud teisel etapil seitsmendana

16.01

Maaris Meier alustas Portugalis hooaega seitsmenda kohaga

14.01

Ebrase kodutiim esitles ametlikult uut koosseisu ja võistlusvarustust

08.01

Eesti Jalgratturite Liit sai uue peasekretäri

07.01

Mullu Girol võidutsenud Yates tõmbas karjäärile joone alla

30.12

Eestlastest on UCI edetabelis kõrgeimal kohal Mihkels ja Ebras

18.12

34-aastaselt profiks saanud Kannimäed ootab esimene velotuur uue tiimiga

16.12

Euroopa meister Kuldkepp startis Belgias tänu kihlveole tiimibossiga

11.12

Valitsev grupisõidu Eesti meister liitus Belgia suurtiimiga

11.12

Rekordilist võitu jahtiv Roglic jätab Tour'i vahele

06.12

Taaramäe ja Oras pälvisid Rwandas kaheksanda koha

05.12

Taaramäe rattal purunes rehv ka Rwanda Epicu neljandal etapil

04.12

Taavi Kannimäe sõlmis 34-aastasena esimese profilepingu

04.12

Eestlasi saatis Rwanda Epicu kolmandal etapil ebaõnn

03.12

Taaramäe ja Oras hoiavad Rwanda Epicul kuuendat kohta

01.12

Kuldkepp ja Maanurm lõpetasid harrastusratturite MM-il esikümnes

30.11

Eesti koondis alustas harrastusratturite MM-i cyclo-crossis võidukalt

27.11

Aasta parimad ratturid on Madis Mihkels ja Janika Lõiv

23.11

WADA-ga võidelnud rattur: neid ei huvita õiglus, ainult karistused

sport.err.ee uudised

12:14

Vaprus ja Flora mängisid Taliturniiri avaringis viiki

11:56

Üllatusi ei sündinud, aasta ujujateks valiti Jefimova ja Tribuntsov

11:12

Olulise võidu võtnud TÜ/Bigbank jätkab Balti liigas võitlust teisele kohale

10:38

Lilender: Eesti iluuisutamises toimuv on kaheksas maailmaime

09:58

Senegal lahkus kaootilises finaalis väljakult, naasis ja krooniti meistriks

09:30

Madis Mihkels tänavu ilmselt suurtuuril ei osale

08:52

Durant tõusis kõigi aegade edetabelis iidol Nowitzkist mööda kuuendaks

08:11

Käit lõpetas Šveitsi kõrgliigas vigastuspausi võidukalt

18.01

TalTechi lauatennisemängijad piirdusid alagrupiturniiriga

18.01

Kerese mälestusturniiri võit läks Armeeniasse

18.01

Tormis Laine: eesmärk teha üks samm tagasi, seejärel kaks edasi

18.01

Kaldvee ja Lille treener: olümpia on teistmoodi turniir, meie jaoks on see hea

18.01

Harri Lill: kõige olulisem on, kuidas olümpial oludega kohaneme

18.01

ETV spordisaade, 18. jaanuar

18.01

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti Uuendatud

18.01

Viljandi pidi tunnistama Soome klubi paremust

18.01

Selver x TalTech naaseb Lätist kahe võiduga

18.01

Lajal alustas Portugalis raske võiduga

18.01

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

18.01

Ilves tuli pühapäeval kaheksandaks, kaksikvõit Oftebrodele Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo