Madis Mihkels tänavu ilmselt suurtuuril ei osale

Enne võistlushooaja algust kogub EF Education – EasyPosti meeskond koos Mihkelsiga hoogu 12.–23. jaanuarini treeninglaagris Hispaanias Gironas. "Hetkeseis on selline, et peale väikest viimast lihvi peaks võistlusteks kõik hästi olema," rääkis Mihkels Eesti jalgratturite liidu pressiteate vahendusel. "Katsun oma vormi ajastada nii, et kogu kevade ikka ära kestaks ja tippvorm võiks olla märtsi keskpaigast aprilli keskpaigani."

Mihkelsi sõnul on käesolevaks hooajaks tehtud teatud muudatusi nii tema isiklikus plaanis kui kogu tiimi ülesehituses. Võistluskalender on muutunud tihedamaks ja EF Education – EasyPost on saanud sprindirongis juurde tugevust, mis annab paremad eeldused meeskonnatööks. "Kui üksteist aidata saame, siis peaksid kõigi eelduste kohaselt olema uued muudatused meile kõigile kasulikud," lisas Mihkels.

Enda hooajaplaani kohta tõi Mihkels välja, et üks suurimaid muutusi on tõenäoliselt suurtuuri vahele jätmine, et keskenduda rohkem just ühepäevasõitudele ja lühematele velotuuridele, kus avaneb parem võimalus võidu nimel sõita. Viimaste hooaegade tulemused kinnitavad, et Mihkels kuulub kindlalt maailma kiiremate ja mitmekülgsemate klassikusõitjate ja sprinterite hulka.

Mullu tõi WorldTour'i võistluste tasemel Mihkelsile suurimat kõlapinda kolmas koht Classic Brugge–De Panne ühepäevasõidul. Tugevaid tulemusi näitas ta ka velotuuridel, kui pälvis Vuelta kaheksandal etapil kõrge viienda ja Šveitsi velotuuri kuuendal etapil neljanda koha. Lisaks krooniti ta esmakordselt Eesti meistriks meeste grupisõidus ja valiti teist aastat järjest Eesti parimaks meesratturiks.

EF Education – EasyPosti 2026. aasta koosseis on mitmekülgne, sest sinna kuuluvad nii suurte tuuride liidrid kui klassikumehed ja sprinterid. Tiimis on teiste seas näiteks Richard Carapaz, Kasper Asgreen, Ben Healy, Neilson Powless, Vincenzo Albanese, Marijn van den Berg, Mikkel Frölich Honore ja rida noori arenevaid sõitjaid.

Omaani velotuur on traditsiooniliselt üks olulisi ettevalmistusvõistlusi enne WorldTour'i tasemega Lähis-Ida sõite. Kui Mihkelsi eesmärk on end tippvormi viia märtsi keskpaigast aprilli keskpaigani, on veebruarikuu sõidud tema jaoks kindlasti oluliseks vundamendiks nii füüsise kui võistluskiiruse ülesehitamisel.