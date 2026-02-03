Prantsusmaa tippklubisse siirdunud Paalberg: nende usaldus oli väga suur

"Mind kõnetas nende puhul see, et kui meil oli esimene videokõne, siis arvasin, et tutvustatakse lihtsalt klubi, et miks võiksin siia tulla ja nende eest mängida, aga nad olid juba teinud minu tugevustest ja nõrkustest väga põhjaliku analüüsi," rääkis Paalberg teisipäeval telefoniintervjuus Vikerraadiole. "Nad rääkisid mulle, mida nemad saaksid mul arendada ja kuidas; see kõik tundus nii põhjalik ja analüüsitud – tundus, et see usaldus ja tahtmine nende poolt on väga suur."

Noore ründaja sõnul ootasid kõik osapooled, et ta saaks juba varem Prantsusmaale minna. "Esimest korda käisin detsembri keskel, siis mulle näidati siin ringi, tegin meditsiinilise ülevaatuse ära, rääkisin treeneritega ja sain juba individuaalse kava. Seda järgisin nii kaua, kuni lõpuks sain siia tulla. Tegelikult nii mina, mu agent, mu pere kui klubi ise mõtlesime, et see päev jõuab kiiremini kätte, aga mingid dokumendid, mille FIFA-le esitasime, ei sobinud ja seepärast läks kauem."

170 000 elanikuga endine tööstuskeskus Saint-Etienne asub Kagu-Prantsusmaal Auvergne-Rhone-Alpes'i piirkonnas. "Siin on kõik mägine, looduslik ja ilus pluss temperatuur on väga palju soojem. Elan treeningkompleksis sees, siin on eraldi suurem maja, kus võivad mängijad elada. Seda lihtsam on mul sisse sulanduda, ei pea endale lisapingeid panema ja saan keskenduda jalgpallile ja õppimisele. Tuba on hotellilaadne, midagi uhket ei ole, aga kõik vajalik on olemas," iseloomustas Paalberg uut elukeskkonda.

17-aastaselt üksi välismaale kolimist Paalberg ei karda, sest nõnda on täitumas üks unistusi. "Ootasin väga kaua, et saaksin lõpuks ometi täiesti tippjalgpalli juurde tulla. Muidugi on alguses raske, niiväga koduigatsus ei ole, aga teadmine, et elad ikkagi üksi, pead kõigega toime tulema ja kedagi kõrval ei ole. Alguses on võib-olla kurb tunne, aga siin ju järjest sõpru tuleb juurde ja saan tegeleda asjaga, mida armastan. Tegelikult on kõik väga lahe," kinnitas ta.

"Olen täielik esindusmeeskonna mängija, riietusruumis on mul oma kapp, teen esindusega trenne ja olen kogu päeva nendega. Mängijad on mind väga-väga toredalt vastu võtnud. Juba esimesel päeval siia tulles nägin neid mängijaid, kes on vigastatud, kohe tuldi juurde: "tere tulemast, kui vähegi midagi on, kirjuta kohe, aitame-toetame". Mind on väga toredalt vastu võetud," lisas Paalberg.

Mullu Pärnu Vapruse eest 25 Premium liiga mänguga 15 väravat löönud Paalberg alustab järgmisel nädalal prantsuse keele õpinguid. "Kõik räägivad inglise keelt, sellega saab ilusti hakkama, aga siin on üks kohalik õpetaja, kes ka teisi mängijaid õpetab. Tuleb esindusmeeskonna majadesse ja kaks-kolm korda nädalas hakkan prantsuse keelt õppima."

Saint-Etienne on üks Prantsusmaa ajaloolistest tippklubidest, kes tulnud kümnel korral riigi meistriks ning võitnud kuuel korral karikavõistlused. Viimastel aastatel on pendeldatud kõrg-ja esiliiga vahel, praegu on meeskond Ligue 2's viiendal kohal.

"Mängida saan siis, kui ennast treeneritele tõestan," tõdes Paalberg. "Iga päev pean endast maksimumi andma ja küll see päev lõpuks kätte jõuab. Muidugi tahaks nii kiiresti kui võimalik, aga eks aeg näitab. Need jutud, et alguses mängiksin duublis, mind see eriti ei häiri, sest fakt on, et ma pole õiget jalgpalli mänginud kaks ja pool kuud. Eks aeg näitab, millal esindusmeeskonna eest hakkan regulaarselt väljakul käima."

Paalbergi agent Harri Ojamaa kirjutas sotsiaalmeedias ülemineku kohta, et tegu on Eesti liiga ajaloo rekordsummaga – seega maksti Paalbergi eest rohkem kui 950 000 eurot, mille tasus Taani klubi Aalborg 1999. aastal Andres Operi eest FC Florale.

"Eks ikka väga uhke tunne on, et 17-aastaselt minu eest selline suur summa välja käidi. Ma ise sellele muidugi väga ei mõtle, eks tore on, aga kui panna endale mingid pinged peale, et maksad nüüd sellise summa, võib see kuklas mõjutada. Proovin lihtsalt trennis endast kõik anda, et treeneritele tõestada," kinnitas Paalberg veel kord.